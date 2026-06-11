Hey! Say! JUMP薮宏太、「あいにくの雨」で一句…リベンジへ 今夜『プレバト!!』
きょう11日放送のMBS／TBS系全国ネット『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00〜8：00）は「水彩画の才能ランキング」と「俳句の才能査定ランキング」の才能ランキングを届ける。
【番組カット】白い歯キラリ…笑顔でデニムコーデを着こなした高橋恭平
水彩画の才能ランキング水彩画査定には、初登場3人を含む5人が挑戦する。注目は、消しゴムはんことバナナアートで「才能アリ」を獲得している山口もえ。初挑戦の水彩画でも「絶対に才能アリを取る」と、子供たちの期待を背負い意気込む。また、SNSに作品を投稿しているモーニング娘。'26の牧野真莉愛や、iPadでのイラスト制作を趣味とする若手実力派俳優の小西桜子といった「令和の表現者」たちも初参戦する。
さらに、過去3回連続で2位という安藤美姫は、今回こそ特待生昇格を狙って執念を見せる。前回4点という屈辱を味わったバッテリィズ・寺家は、汚名返上を誓い先生のお手本を猛勉強して挑むが、その結果は。特待生昇格試験には、名人2段のこがけんが登場。これまで全ての試験で飛び級を果たしてきた“ミスター飛び級”は、今回も「何段上がれるかが勝負」と豪語するが、はたして結果は。
俳句の才能査定ランキングは、「あいにくの雨」をお題に、5人が言葉のセンスを競い合う。初登場の石原伸晃は、父が芥川賞作家、叔父が大スターという華麗なる一族。「才能ナシなら看板に泥を塗ることになる」というプレッシャーの中、ゆかりのある「海」をテーマに才能アリを目指す。
迎え撃つのは、過去「凡人」査定に甘んじてきた元キャスター・市川紗椰と、後輩に先を越され今回こそ雪辱を果たしたいHey! Say! JUMPの薮宏太の早稲田大学出身コンビ。さらに「句集に載ったことがある」と自信を見せる牧野真莉愛や、フジモンからアドバイスを伝授されたバッテリィズ・エースが激突する。
しかし、夏井いつき先生からは「番組14年間で最低点」という衝撃の査定が下される事態に。一体、誰の句がシュレッダー級の酷評を浴びてしまったのか。
【番組カット】白い歯キラリ…笑顔でデニムコーデを着こなした高橋恭平
水彩画の才能ランキング水彩画査定には、初登場3人を含む5人が挑戦する。注目は、消しゴムはんことバナナアートで「才能アリ」を獲得している山口もえ。初挑戦の水彩画でも「絶対に才能アリを取る」と、子供たちの期待を背負い意気込む。また、SNSに作品を投稿しているモーニング娘。'26の牧野真莉愛や、iPadでのイラスト制作を趣味とする若手実力派俳優の小西桜子といった「令和の表現者」たちも初参戦する。
俳句の才能査定ランキングは、「あいにくの雨」をお題に、5人が言葉のセンスを競い合う。初登場の石原伸晃は、父が芥川賞作家、叔父が大スターという華麗なる一族。「才能ナシなら看板に泥を塗ることになる」というプレッシャーの中、ゆかりのある「海」をテーマに才能アリを目指す。
迎え撃つのは、過去「凡人」査定に甘んじてきた元キャスター・市川紗椰と、後輩に先を越され今回こそ雪辱を果たしたいHey! Say! JUMPの薮宏太の早稲田大学出身コンビ。さらに「句集に載ったことがある」と自信を見せる牧野真莉愛や、フジモンからアドバイスを伝授されたバッテリィズ・エースが激突する。
しかし、夏井いつき先生からは「番組14年間で最低点」という衝撃の査定が下される事態に。一体、誰の句がシュレッダー級の酷評を浴びてしまったのか。