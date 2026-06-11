山田涼介主演ドラマ原作『一次元の挿し木』、初の文庫1位【オリコンランキング】
Hey! Say! JUMP・山田涼介主演によるドラマ化が発表された松下龍之介氏の小説『一次元の挿し木』が、6月11日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」において、本作初の1位を獲得。週間売上1.0万部で、累積売上は60.9万部となった。
【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介
本作は、宝島社が主催する第23回『このミステリーがすごい！』大賞の「文庫グランプリ」受賞作。2025年2月の発売直後、2025年2月17日付で10位に初ランクイン。その後も好順位を維持し、2025年4月7日付で初のTOP3入りとなる3位を記録。今年5月末発表の「オリコン上半期文庫ランキング 2026」では3位にランクインした。
5月12日に読売テレビ・日本テレビ系7月期新日曜ドラマとして映像化が発表されると、2026年5月18日付の13位から急上昇して5月25日付〜6月8日付まで3週連続で3位にランクイン。今週6月15日付でさらに順位を上げ、本作初の1位獲得となった。
本作は、遺伝子学を研究する大学院生・悠が主人公。豪雨で行方不明となった義理の妹・紫陽が生きていると信じ続けるなか、古人骨のDNA鑑定をきっかけに思いもよらぬ事件へと巻き込まれていく。時を超えた謎に挑むヒューマンミステリーとなっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞
【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介
本作は、宝島社が主催する第23回『このミステリーがすごい！』大賞の「文庫グランプリ」受賞作。2025年2月の発売直後、2025年2月17日付で10位に初ランクイン。その後も好順位を維持し、2025年4月7日付で初のTOP3入りとなる3位を記録。今年5月末発表の「オリコン上半期文庫ランキング 2026」では3位にランクインした。
本作は、遺伝子学を研究する大学院生・悠が主人公。豪雨で行方不明となった義理の妹・紫陽が生きていると信じ続けるなか、古人骨のDNA鑑定をきっかけに思いもよらぬ事件へと巻き込まれていく。時を超えた謎に挑むヒューマンミステリーとなっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞