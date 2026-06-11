薄小豆色の物体が、頭上を小刻みに進んでいる。

１列に並んだ１６本のあずきバーが、３０の隊列をなし、さながらマーチングバンドのような正確な動きで見る人をくぎ付けにする。“行進”の後、横に倒され、包装されて箱に詰められていく。

井村屋グループは今月５日、津市の本社内に設けた新工場「アイスＦＡＣＴＯＲＹ」を報道陣向けに公開した。約４０億円を投じた鉄骨２階建ての工場は、主力商品のあずきバーの供給力を高めるために整備した。新工場では、１時間に２万８８００本、１日で最大５０万本のあずきバーの追加生産が可能で、同商品の生産能力は、従来より３割増えるという。

かつて井村屋では、小豆を使ったぜんざいやようかんなどが主力商品だった。アイス市場が拡大する中で、自社で小豆を炊き、あんこを作る強みをいかし、「ぜんざいを凍らせたようなアイス」の開発に成功した。１９７３年にあずきバーの本格販売を始め、今では看板商品として定着した。

井村屋の岩本康社長（６２）は、コンビニエンスストアやスーパーの店舗が増え始めた４０年前に入社した。当時はぜんざいなどの担当で、「右肩上がりで成長するアイス部門は花形で、『そっちはいいな』と思っていた」と笑った。

既存工場は、主に１本、または６本入りの製品を生産しているが、新工場では３〜５本での包装も可能になり、家族形態の多様化も考慮に入れた商品を量産できるという。

将来的には、餅入り、フルーツ、チョココーティング、ミニサイズなどの“進化形あずきバー”を開発する構想がある。米国やアジアなどに輸出も増やし、年間販売本数を２０２５年度の３億３５００万本から、４億本に拡大する目標も掲げる。岩本社長は、「日本のアイスの原点を自負している。老若男女、みなさんに食べていただける商品にしていきたい」と話した。（文・中島幸平）