¹ñÌ±ÅêÉ¼Ë¡²þÀµ°Æ¤¬¿³µÄÆþ¤ê¡¡½°µÄ±¡·ûË¡¿³ºº²ñ
½°µÄ±¡·ûË¡¿³ºº²ñ¤Ç¡¢·ûË¡²þÀµ¤Î¼êÂ³¤¤òÄê¤á¤¿¹ñÌ±ÅêÉ¼Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿³µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±ÅêÉ¼Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¤¬¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²þÀµ°Æ¤Ë¤Ï¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢
¡¸½ÃÏ¤Ë³«É¼½ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«É¼Î©²ñ¿Í¤ÎÁªÇ¤µ¬Äê¤ÎÀ°È÷¡¢
¢ÅêÉ¼Î©²ñ¿Í¤ÎÁªÇ¤Í×·ï¤Î´ËÏÂ¡¢
¤Þ¤¿
£·ûË¡²þÀµ°Æ¤Î¹Êó¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎAMÊüÁ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯FMÊüÁ÷¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡¢
¤È¤Î3¹àÌÜ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¤Î¼Áµ¿¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î³¬´´»öÄ¹¤¬¡¢¡ÖË¡°Æ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ä¥Í¥Ã¥ÈCM¤ÎÀ©¸Â¡¢ ¹ñÌ±ÅêÉ¼±¿Æ°¤Ê¤É¤Î»ñ¶âµ¬À©¡¢¥Í¥Ã¥ÈÅù¤ÎÅ¬ÀµÍøÍÑ¤Î³ÎÊÝºö¤Ë ¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµ°Æ¤ÏÍè½µ¤Ë¤â¿³ºº²ñ¤ÇºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½°µÄ±¡¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£