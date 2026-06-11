買ってよかった！大きい調理器具使いたくないって時に大助かり！お手入れ簡単！100均調理器具

オーブン料理や、フライ系の総菜の温めなおしに便利なオーブン。でも料理の量に対して天板が大きすぎたり、冷えてからじゃないと洗い物ができなかったりとデメリットもあります…。そんなデメリットを解消してくれるのが、ダイソーの商品！330円（税込）で購入できるシリコーン製のトレーが便利なのでご紹介しますよ。

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商品情報

商品名：シリコーンオーブントレー

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：28×12.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480694504

この大きさがうれしい！ダイソーの330円で買える『シリコーンオーブントレー』

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた330円（税込）の『シリコーンオーブントレー』。

筆者はオーブン料理をよくするのですが、1人分の食材を調理するのに天板は大きすぎるうえに、冷ましてから洗うという二度手間が気になっていました。

そこで見つけたのがこちらの商品。1〜2人分の食材を調理するのにちょうどいい大きさで、天板とは違いクッキングシートなどを使う必要もないので手軽です。

底面には小さな凹凸があり、油分や水分を切れるように考えられたデザイン。

サイドには小さいながら持ち手が付いているので、出し入れもラクラクです。

天板がなくてもおいしく仕上がる！手軽に使える調理トレー

今回は試しに天板なしで、スーパーで購入したエビカツを温めてみました。

底面の凹凸が小さめなので、そこまで変わらないかなと思いきや、意外にも裏面がサクッとした仕上がりに！

油分なのか、水分なのかはわかりませんが、底に液体がたまっているのが分かりますね。

わざわざ天板やクッキングシートなどを用意しなくても、おいしく仕上がったのでヘビロテ間違いなし！このまま食卓に出してしまえば、洗い物も最小限で済みます。

今回はダイソーで購入した『シリコーンオーブントレー』をご紹介しました。

大きな天板を使いたくないときに便利なアイテムで、お手入れも天板よりラクラク。

ちょっとしたオーブン料理や、お惣菜の温めなおしに便利なので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。