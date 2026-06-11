出会えたらラッキー！公式よりも安いなんて♡少量から買えるのがうれしい激うま100均食材

ダイソーの食品売り場で見つけた『金山寺みそ』を実際に試してみました。少量サイズで気軽に購入でき、しかも公式より約50円お得というコスパの良さが魅力。麹のコクとやさしい甘辛さが特徴で、塩角の取れたまろやかな味わいは野菜や豆腐、ご飯との相性も抜群。気になるカロリーやおすすめの食べ方も含めてご紹介します！

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商品情報

商品名：金山寺みそ

価格：￥108（税込）

内容量：90g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902826170713

少量サイズがうれしい！ダイソーで買えるお得なおかず味噌をレビュー

ダイソーの食品売り場でGETした『金山寺みそ』は、なすやしょうが、うりなどの食感が楽しいおかず味噌。

ダイソーでは少量サイズで販売されており、しかもメーカー公式HPで販売されている「お手軽 金山寺みそ 90g」より約50円もお得。

普段あまり使う機会がない調味料だからこそ、気軽に試せるサイズ感はうれしいポイントです。

気になるカロリーは100gあたり約241kcal。たんぱく質は約4.6g。脂質は約1.6g。炭水化物は約53.3g。食塩相当量は約6.4gです。早速いただいていきます！

『金山寺みそ』のお味・おすすめの食べ方は？

まず試してほしいのが、きゅうりとの組み合わせ。味噌の甘みとコクがみずみずしいきゅうりと相性抜群。

気づけば次々と手が伸びてしまうので、野菜をたっぷり食べたいときにもおすすめです。

味噌の食感はやわらかく、ねっとりとしているのが特徴。そして実際に食べてみると、塩辛さが取れたやさしい味わいで、どこかフルーティーな印象も感じられました。

野菜はもちろん、豆腐や魚、鶏肉などの淡白な食材とも好相性。素材の味を引き立てながら、味噌の旨味がしっかりアクセントになってくれます。

さらにクリームチーズと合わせると、和洋折衷のおしゃれなおつまみに。ご飯にもよく合うので、食卓を彩ること間違いなしです。

今回はダイソーの『金山寺みそ』をご紹介しました。

麹の豊かな風味と野菜の旨味が詰まったおかず味噌。公式よりもお安くGETできるので、まずは少量から試したい方にとてもおすすめです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。