100均で見つけて思わず笑った「くだらないけどついやっちゃう…」一風変わったミラー

ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『コンパクトミラー（ルーレット付、A）』は、鏡のフタがルーレットになっているユニークなコンパクトミラー。つい触りたくなる不思議な楽しさがあり、ストレッチやボディケアをするきっかけになるデザインです。デスクワーク中の気分転換にもぴったり。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：コンパクトミラー（ルーレット付、A）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480656410

ルーレット付きが面白い！ダイソーの地味にクセになる美容グッズ

ダイソーの美容グッズ売り場で出会った『コンパクトミラー（ルーレット付、A）』は、鏡のフタにルーレットが付いているというユニークなアイテム。

淡い色味と中心にいるゆる可愛いマスコットにも惹かれて、くだらないけれど気がついたら購入していました。

ルーレットはつい何度も回したくなる中毒性があり、ちょっとした手持ち無沙汰の時間に触ってしまう不思議な魅力があります。

仕事や勉強の合間に気分転換として触るのにもぴったりです。

ルーレットには、首や肩回り、肩甲骨など体の部位を指すものと、休憩という文字がデザインされています。

当たった場所を軽く動かすことでストレッチのきっかけに。軽い遊び感覚で習慣付けられます。

長時間同じ姿勢になりがちなデスクワークの合間や、就寝前のリラックスタイムに使うと便利かもしれません。

『コンパクトミラー（ルーレット付、A）』の映り・気になる実用性は？

もちろん鏡としての機能もバッチリ。ガラス製のミラーは歪みや曇りも少なく、しっかりとクリアに映ります。また、普通鏡と拡大鏡の2WAYで使えるのも◎

コンパクトなので持ち運びもしやすく、外出先でもサッと身だしなみをチェックできるのも実用的なポイントです。

最初、見かけた時は笑ってしまいましたが、実際に使ってみると意外と実用性と遊び心のバランスが良く、ちょっとした気分転換アイテムとして優秀です。

気軽にストレッチのきっかけが欲しい方や、ちょっとした遊び心のあるアイテムが好きな方は、試してみる価値ありですよ。

今回はダイソーの『コンパクトミラー（ルーレット付、A）』をご紹介しました。

ダイソーならではの発想力が光る、ユニークな美容グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。