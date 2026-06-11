100均のこれ良くできてるな〜！「デザインも凝ってて機能的！」想像以上に便利なクリップ
商品情報
商品名：カーサンバイザー用クリップ ラインストーン
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：H3.5×W2.5×D7cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4978929922016
サングラスなどを省スペースで収納できる！セリアの『カーサンバイザー用クリップ』
カー用品って武骨でシンプルなイメージがありましたが、セリアには可愛いデザインのアイテムが揃っています！特に気になったのが、こちらの商品。
今回ご紹介するのは、セリアの季節もの売り場で見つけた『カーサンバイザー用クリップ ラインストーン』。車のサンバイザーに取り付けられる、おしゃれなデザインのクリップです。
つけっぱなしにしていても映える、オーロラカラーのラインストーン付きです。こういった可愛らしいデザインのカー用品は、100均ではなかなか見かけなかったので新鮮に感じました！
クリップで挟むだけで取り付けられるので、車を傷つけずに使えるのが嬉しいポイント。
取り外しも簡単なので、状況に合わせてすぐに着脱できます。
開閉可能なクリップで、小物をサッと挟めます。
メガネやサングラスをしっかり挟んで保管することができますよ。
使用方法や使い心地は？その他の活用方法もチェック！
サンバイザーに取り付けるためのクリップを軽く広げ、車のサンバイザーを挟みます。広げる際に力を入れすぎると破損する恐れがあるのでご注意を。
想像以上にサンバイザーにがっちりと固定されます。走行中も脱落する気配がなく安心です。
メガネやサングラスの弦部分を挟んでキープすることができます。昼のドライブではサングラスを使用し、暗くなってきたら外して保管する…という使い方ができて便利です。
ケースに入れずサングラスを保管できて省スペース。ダッシュボードなどに入れっぱなしにしておくよりも使いやすいです！
サングラスやメガネだけでなく、駐車券や領収書などの一時保管場所としても活用できて優秀です！
今回は、セリアの『カーサンバイザー用クリップ ラインストーン』をご紹介しました。
これからもっとデザインのバリエーションが増えたら嬉しいです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。