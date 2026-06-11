100均のこれ良くできてるな〜！「デザインも凝ってて機能的！」想像以上に便利なクリップ

カー用品は武骨でシンプルなイメージですが、セリアには可愛いデザインのアイテムが揃っています！今回は特に気になった『カーサンバイザー用クリップ』をご紹介します。オーロラカラーのラインストーン付きで、つけっぱなしでも映えておしゃれ♡メガネやサングラス、チケットなどを挟んで省スペースで保管できて便利です。

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商品情報

商品名：カーサンバイザー用クリップ ラインストーン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H3.5×W2.5×D7cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929922016

サングラスなどを省スペースで収納できる！セリアの『カーサンバイザー用クリップ』

カー用品って武骨でシンプルなイメージがありましたが、セリアには可愛いデザインのアイテムが揃っています！特に気になったのが、こちらの商品。

今回ご紹介するのは、セリアの季節もの売り場で見つけた『カーサンバイザー用クリップ ラインストーン』。車のサンバイザーに取り付けられる、おしゃれなデザインのクリップです。

つけっぱなしにしていても映える、オーロラカラーのラインストーン付きです。こういった可愛らしいデザインのカー用品は、100均ではなかなか見かけなかったので新鮮に感じました！

クリップで挟むだけで取り付けられるので、車を傷つけずに使えるのが嬉しいポイント。

取り外しも簡単なので、状況に合わせてすぐに着脱できます。

開閉可能なクリップで、小物をサッと挟めます。

メガネやサングラスをしっかり挟んで保管することができますよ。

使用方法や使い心地は？その他の活用方法もチェック！

サンバイザーに取り付けるためのクリップを軽く広げ、車のサンバイザーを挟みます。広げる際に力を入れすぎると破損する恐れがあるのでご注意を。

想像以上にサンバイザーにがっちりと固定されます。走行中も脱落する気配がなく安心です。

メガネやサングラスの弦部分を挟んでキープすることができます。昼のドライブではサングラスを使用し、暗くなってきたら外して保管する…という使い方ができて便利です。

ケースに入れずサングラスを保管できて省スペース。ダッシュボードなどに入れっぱなしにしておくよりも使いやすいです！

サングラスやメガネだけでなく、駐車券や領収書などの一時保管場所としても活用できて優秀です！

今回は、セリアの『カーサンバイザー用クリップ ラインストーン』をご紹介しました。

これからもっとデザインのバリエーションが増えたら嬉しいです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。