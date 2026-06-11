◆米大リーグ ロッキーズ３×―２カブス（１０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

カブスの今永昇太投手（３２）が、敵地のロッキーズ戦で先発。５回２安打７奪三振無失点の快投で勝利投手の権利を得て降板したものの、救援陣が逆転を許して５勝目がスルリと消えた。チームは土壇場の９回にハップが同点の１５号ソロを放ったが、その裏にパレンシアがサヨナラ打を許して３連敗。最大１５あった貯金が消滅した。

自身４連敗中と不振が続いていた今永。その立ち上がり、１回２死から安打と四球で一、二塁の危機を招いたが、トバーをスプリットで空振り三振に仕留めて切り抜ける。ピンチらしいピンチはこれだけで、２回から５回まで二塁を踏ませぬ力投を見せる。９０球を要するも７個の三振を奪い与四球も２個だけで、無失点のまま６回からバトンをリリーフ陣に託した。

打線は４回無死三塁からバレステロスの一ゴロ間に先制。そのままリードを守っていたが、８回に４番手・ウェブが痛恨の逆転２ランを被弾。この日のドジャース・大谷同様に、今永も試合終盤で勝利投手の権利が消滅した。

ただ、今永にとって復調の兆しを見せたことは、次回以降につながると言える。シーズン最初の８試合には４勝２敗、防御率２・２８と安定していたが１３日ブレーブス戦７回２失点ながら３敗目を喫すると、続く４試合は８失点、７失点、５失点、６失点と自身ワーストの４試合連続５失点以上となっていた。特に被本塁打は４戦連続で２本以上となるなど、“一発病”が深刻化していた。高地で打球が飛びやすいとされるコロラドでの登板ながら、自身７戦ぶりの無失点投球を見せたことは大きな意味を持ちそうだ。

なお、「６番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手は３打席連続空振り三振で迎えた９回に左前安打の４打数１安打で打率は２割４分７厘となった。