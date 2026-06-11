◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）

３歳ダート３冠の第２戦、第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１が１０日、大井競馬場の２０００メートルで１６頭（ＪＲＡ４、南関東９、他地区３）によって争われ、ＪＲＡのフィンガー（牡３歳、美浦・田中博厩舎）が逃げ切って羽田盃に続く２冠目を手にした。戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝は地方所属だった１１年のクラーベセクレタ以来、１５年ぶり５勝目。田中博調教師は昨年のジャパンダートクラシックをナルカミで制しており、ダート３冠完全制覇となった。

１冠目に続き、ここでも先手を譲らず自分の競馬を貫いて１馬身１／４差をつけての完勝だった。かつての地元でのダービー制覇に、戸崎は「ハナに強気で行こうと思っていました。予定通りタフさを生かすレースはできたと思います。僕の出身の大井で東京ダービーを勝つことができて、とても感慨深く思っています」と振り返った。

地方競馬最高タイの賞金１億円を獲得。この後はジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月７日、大井）で、２４年の体系整備後、初の３冠が視野に入る。戸崎が「今後も大きなところを目指して、３冠もあると思います」と宣言。シックスペンスで制した安田記念から中２日でのＧ１級制覇となった田中博師は「ひと息入れることにはなると思うが、間隔を空けていいタイプでもないので考えたい。選択肢は３冠最終戦はもちろん海外にも広がった」。“指先”にある国内外のビッグレースを目指し、３歳砂王は走り続ける。

フィンガー 父ガンランナー、母エスティロタレントーソ（父マクレーンズミュージック）。美浦・田中博康厩舎所属の牡３歳。北海道新ひだか町・高橋フアームの生産。通算８戦４勝（うち地方４戦３勝）。総獲得賞金は２億７８０万円（うち地方１億９４５０万円）。主な勝ち鞍はブルーバードＣ・Ｊｐｎ３、羽田盃・Ｊｐｎ１（ともに２６年）。馬主はエムズレーシング。