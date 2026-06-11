◆米大リーグ ブルージェイズ４−７フィリーズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は１０日（日本時間１１日）、本拠地・フィリーズ戦に「４番・三塁」でフル出場し、７回に右犠飛を放つなど、３打数無安打１打点２三振１四球で打率は２割３分となった。

３点を追う９回２死一塁の第５打席。２ストライクから見送った低めへのチェンジアップはボールの判定も、相手がＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジ。ビデオ検証はぎりぎり低めに入っており、見逃し三振となった。シーズン９０三振で、エンゼルスのネトと並びリーグワーストタイとなった。

非情のＡＢＳ判定で勝負は決まった。３点差を追う９回２死一塁。カウント０−２から岡本が見送った低目へのチェンジアップは、ストライクに覆って試合終了となった。

ブ軍は８安打７四球と走者を出しながら、適時打は１本だけで長打もなし。７回は無死満塁から、ゲレロが押し出し四球を選び、クレメント、岡本が連続の右犠飛。最低限の仕事は果たしつつ、小刻みに点を返したが、３点止まりと決定打を欠いたのが痛かった。

相手先発は、昨年大リーグ４位タイとなる２１６三振を記録した左腕ルザルド。岡本は第１打席に３７０フィート（約１１３メートル）の強い当たりで惜しくも中飛に倒れ、２打席目は９７マイル（約１５６キロ）直球で空振り三振だった。７回の右犠飛は鋭い当たり。元巨人のガルシア外野手が本塁へ好返球も、三塁走者のスプリンガーが巧みにタッチをかいくぐってホームに生還。節目の通算１０００得点を記録したが、続くピニャンゴが遊ゴロに倒れた。

負傷者リストから復帰した先発シャーザーは、先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪い、史上１１人目となる通算３５００奪三振を達成したが、５安打５失点で３回１／３ＫＯ。ブ軍は７回３得点で３点差に迫ったものの、９回は３連投の抑えデュランに封じられた。

敗戦後、岡本は「また切り替えて、頑張りたいと思います」と話した。１１日（同１２日）は貴重な本拠地での休日。リフレッシュして１２日（同１３日）からのヤンキース戦に備える。