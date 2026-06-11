日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１１日、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭の著書「青天」が直木賞候補に選出されたことを報じた。

番組では優れた文学作品に贈られる文学賞の「直木賞」でお笑いタレントとしては初めて若林が候補入りを果たしたことを伝えた。また同小説は若林が初めて手がけた小説で、自身も経験のある高校アメフト部を舞台にした作品であることを紹介。今年２月の発売から累計発行部数２９万部を記録しているとした。「直木賞」「芥川賞」は７月１５日に発表される。

同局の後呂有紗アナウンサーに「山里さん、いかがですか？」と気持ちを問われたＭＣの山里亮太は「はあぁぁ」と大きくため息。そして「おもしろいんですよ、めちゃくちゃ。直木賞ってエンタメ性の高いものがとるやつなんでしょ？で、僕も全部読んで、アメフトだからわかんないとかそんなのは全くなくて、本当に目の前で試合が行われているかのような表現で全部見せてくれる。人間の心の描写とかもむちゃくちゃ面白くて、どの人物に自分の気持ちが当てはまるかで没入感もすごいしあっという間に読み終わったエンタメ作品」と大絶賛した。

また山里と若林は過去に漫才ユニット「たりないふたり」を結成していた仲。それだけに「（ユニットは）この前解散したんですけど、『何か次に大きな変化が起きたら、もう一回漫才やるから』と言われているから、これ（直木賞）をとったら漫才やってくれるんだったら、取ってもいいよ」と謎の上から目線の発言をし、スタジオを大爆笑させていた。