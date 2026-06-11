男性6人組「DA PUMP」のISSA（47）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。グループのファンを公言する国民的スターを明かした。

1997年にデビューしたグループはこの日が30回目のデビュー記念日。メンバー交代を経て苦しい時期もあったが、18年の「U.S.A.」で再ブレークを果たした。

ISSAは売れたなと思った瞬間を問われ「数々の芸能人がファンと公言」と打ち明けた。

「いろんな方が、言うのが恥ずかしかったのか知らないですけれど、のちにいろいろ言い出すっていう」とぶっちゃけ。再ブレークののち「僕、見てたんです、みたいな」と声をかけられることが多くなり「えっ？もっと早く言って！みたいな。全然会ったことあんじゃん、なんで言わないの！って言うのがだんだん出てきましたよね」と冗談めかして話してみせた。

ファンを公言する芸能人には「グループの方だったり。この前解散コンサートをやられた…」と「嵐」メンバーもいたと告白。「翔くんとかね、グループのラップが好きで。DA PUMPの曲を聴いてくれたりとか」と櫻井翔の名前を挙げて目を細めた。

MCの神田愛花が「ちょっとダサかったっていうのが言いやすかったっていうのもあるかもしれないですよ。孤高の存在だったから…」と推測し、ISSAは苦笑しながら「ダサくはないよ！」「ダサカッコいい！ダサかったじゃダメだから」と念を押した。