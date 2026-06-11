女優の栗山千明（41）が11日までにXを更新。自身になりすました偽アカウントについて注意喚起を行った。

栗山の公式サイトでは「昨今、栗山千明の名称や写真を無断で使用する、SNSのなりすましアカウントを複数確認しております」と報告。「これらのアカウントは、栗山千明とは一切関係ございません。栗山千明のSNSアカウントは、X公式(https://twitter.com/chiakikuriyama_)以外に存在いたしませんので、改めてご確認ください。また、本人・マネージャーが運用するSNSアカウントからダイレクトメール（DM）の発信などを行うことはございません」と説明し、「トラブルに巻き込まれたり、不正に個人情報を入手される等の恐れがありますので、不審なアカウントからの連絡やURLを受信した場合は、返信・アクセス等を行わず、各SNSの通報機能をご利用いただくとともに、ブロック等のご対応をお願いいたします」と呼びかけた。

栗山も「私、XのこのアカウントでしかSNSをやっていないのですが、Instagramに青バッジがついた私のアカウントもあるようです」と言及。「悪い事に使われないか心配です」と懸念し、「皆様お気をつけください」と注意をうながした。