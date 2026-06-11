チャニング・テイタム＆ジョナ・ヒル主演、映画『21ジャンプストリート』シリーズ第3弾となる『24 Jump Street（原題）』が製作中であることが分かった。米が報じている。

『21ジャンプストリート』（2012）は、1987～1990年の同名ドラマシリーズの映画リブート版。高校時代は適役だったジェンコ（テイタム）とシュミット（ヒル）が新人警官としてコンビを結成し、犯罪特別捜査課“21ジャンプストリート”に配属され、青年犯罪を撲滅するべく高校で潜入活動を行うシリーズ。

監督を務めたのは『スパイダーバース』シリーズそして『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を手がけることになるフィル・ロード＆クリス・ミラー。4,200万ドルという低予算に対して世界興収2億ドル超えのスマッシュヒットを記録した。2014年には続編『22ジャンプストリート』も公開され、3億3,000万ドルの世界興収を叩き出した。

待望のシリーズ3作目については、テイタムとヒル、そしてシリーズのキーマンであるディクソン警部役アイス・キューブが復帰に向けて交渉中。現時点で詳細な物語は明らかになっていない。

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新作でロード＆ミラーからメガホンを引き継ぐのは、『スパイダーマン：スパイダーバース』で共同監督を務めたロドニー・ロスマン。ロスマンはヒル、『スパイダーマン：スパイダーバース』に製作部門で携わったメーガン・マロイと共同で脚本も執筆する。ロード＆ミラーは、前2作にも携わったニール・H・モリッツとともにプロデューサーとして参加。テイタムとヒルもプロデューサーとして関与する。

シリーズ第3弾はかねてより製作が予定されており、テイタムいわく「僕が読んだ中でも最高の脚本」とのことだったが「多くの官僚的なもの」によりとなっていた。テイタムもヒルも切望していた企画だけに、今回の前進は大きな朗報となる。

テイタムは『デッドプール&ウルヴァリン』のガンビット役や『キングスマン:ゴールデン・サークル』のテキーラ役など、独特のユーモアで視聴者に愛されるキャラクター作りに長けている。また、『ウルフ・オブ・ウォールストリート』や『ドント・ルック・アップ』などクセありキャラクターを難なくこなすヒルは近年『Mid90s ミッドナインティーズ』『アウトカム』で監督や脚本など製作陣としての頭角を現している。

前作より早や10年以上、コメディ俳優としても大きく飛躍した、テイタムとヒルは『21ジャンプストリート』最新作でどんなジャンプアップを見せてくれるだろうか。今や一大コンビとなったロード＆ミラーがプロデューサーとしていかにシリーズの世界観を広げてくれるかにも期待したい。

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