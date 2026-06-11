鹿島アントラーズ所属のDFキム・テヒョンが負傷、初戦控える韓国代表に痛手…GL欠場も帯同へ【北中米W杯】

韓国代表に予期せぬ負傷者が発生した。

韓国代表関係者は6月11日（現地時間）、DFキム・テヒョン（25、鹿島アントラーズ）が前日に足首を負傷し、グループリーグ3試合の出場は難しいと明らかにした。

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キム・テヒョンは10日、ウォーミングアップの一環として行われたロンドの最中に負傷したという。事前キャンプ地だった米ソルトレイクシティでも風邪による体調不良で2試合の強化試合を欠場するなど、代表合流後はコンディションが万全ではなかった。

その後、6日に決戦の地であるメキシコ・グアダラハラ入りし、回復に努めていたが、トレーニング中のアクシデントに見舞われた。

FIFAの規定では、初戦キックオフの24時間前までは最終登録メンバーの変更が可能となっている。しかし、ホン・ミョンボ監督は熟考の末、キム・テヒョンをチームに帯同させる決断を下したという。

韓国代表が採用する3バックシステムでは、キム・テヒョンは主に左CBとして起用されているが、イ・ギヒョク（25、江原FC）、チョ・ウィジェ（24、全北現代）といった代役候補がいる。

また韓国代表首脳陣は、グループリーグを突破して決勝トーナメントに進出した場合、キム・テヒョンには約3週間の治療期間が確保できるため、大会中の復帰も可能とみている。

（写真提供＝OSEN）キム・テヒョン

（写真提供＝OSEN）キム・テヒョン

キム・テヒョンはスピードと空中戦の強さを兼ね備えたセンターバックで、負傷がなければチェコ戦で先発出場する可能性が高かった。