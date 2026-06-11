厚生労働省が2026年に公表した「人口動態統計の速報値（外国人を含む）」によると、2026年1〜3月の出生数は前年同期比0.2％増の16万3299人だったそうです。そんな中、東京大学大学院経済学研究科教授であり、ベストセラー『「家族の幸せ」の経済学』の著者でもある山口慎太郎さんは「昔から『早生まれ（1月〜3月生まれ）』は学校生活で損をするといわれてきた」と語ります。そこで今回は山口さんの著書『「早生まれ」は損なのか―生まれ月格差の経済学』より一部を抜粋してお届けします。

【図】4月生まれは本当に多い？年間での月別出生数を見ると…

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賢い親は出産月を選んでいるのか

生まれ月による学力や非認知能力の差は本当に「生まれ月そのもの」によるものなのでしょうか。

ＳＮＳなどを見ていると、「教育熱心な親は４月生まれを狙ったほうがいい」「知り合いのお医者さんの子どもはみんな４月生まれだ」といった書き込みを目にすることがあります。生まれ月による学力や体力の違いが広く知られるようになるにつれて、「親が意図的に出産月を選んでいるのではないか」という声も出てきました。

もし本当にそうであれば、生まれ月の効果は、単に月の違いそのものではなく、家庭環境の差を映し出しているだけかもしれません。たとえば、教育に熱心な家庭ほど「子どもを４月に生もう」と考え、それが実現しているとしたらどうでしょう。その場合、４月生まれの子どもが学力や体力で優れているように見えるのは、親の教育意識や経済力の差が背景にあるだけかもしれないのです。

本当に親が出産月をコントロールしているのか、またそれがどの程度、生まれ月と子どもの成長との関係に影響しているのかを確かめていきます。

家庭環境と生まれ月は意外と無関係

生まれ月の影響は、本当に子どもの月齢差から生じているのでしょうか。それとも「親が出産月を選んでいるのではないか」という疑念の通り、家庭環境の違いを反映しているだけなのでしょうか。

この点を確かめるため、筆者らの研究チームは埼玉県の人口動態統計を使って詳しい分析を行いました（1）。対象は２０００年４月から２０１１年３月までのすべての出生記録で、ちょうど埼玉学力・学習状況調査を受けた子どもたちが生まれた時期にあたります。



『「早生まれ」は損なのか-生まれ月格差の経済学』（著：山口慎太郎／中央公論新社）

まず確認したのは、そもそも出生の月に偏りがあるかどうかです。各月の日数の違いを調整し、30日あたりの出生割合を比べてみました。

もし親が意図的に４月生まれを狙っているなら、この月の出生割合が明らかに高くなるはずです。ところが実際のグラフ（下図）では、３月と４月はむしろ少なめで、逆に９月がやや多い程度でした。少なくとも「有利な４月を狙う親が多い」という証拠は見つかりません。

（1）Yamaguchi, S., Ito, H., & Nakamuro, M. (2023) “Month-of-Birth Effects on Skills and Skill Formation.” Labour Economics.

親の特徴との関係

続いて、親の特徴との関係を見てみましょう。世帯主（主に父親）の職業を、大企業の正社員、中小企業の正社員、自営業、非正規雇用、無職などに分けて調べました。もし社会経済的に豊かな家庭ほど４月を選んでいるなら、大企業正社員に４月生まれが多い、といった傾向が現れるはずです。ところが、どの職業でも生まれ月による差はほとんど見られませんでした。

親の年齢にも大きな違いはなく、むしろ４月生まれの子どもの親のほうがわずかに若い傾向がありました。母親で０.１歳、父親で０.１３歳ほど若いという差です。一般的には、教育に熱心な家庭ほど準備を整えてから出産するため親の年齢は高くなりがちです。その点を考えると、この結果は意外でもあります。

さらに、埼玉県内の自治体から提供されたデータを用いて、家庭の経済状況も調べました。生活保護の受給、低所得世帯向けの教育補助、ひとり親家庭といった指標を見ても、３月生まれと４月生まれの間で有意な違いは見られませんでした。

こうした結果を総合すると、親の職業や年齢、経済状況といった要因と生まれ月の間には、ほとんど系統的な関係はありませんでした。わずかな差はありましたが、実質的に意味を持つほど大きくはなく、むしろ４月生まれに不利に働くような傾向さえありました。

分析からわかること

なぜこのような結果になるのでしょうか。私たちは、日本では親が出産月を大きくコントロールすることは難しいか、そもそもそこまで調整しようとしていないのではないかと考えています。

帝王切開なら数日程度の調整はできるかもしれませんが、数か月単位でずらすのは容易ではありません。また、日本では初産年齢が平均30歳前後と高いため、「妊娠できること」自体が優先され、出産月にこだわる余地は小さいとも考えられます。

この分析からわかることは明確です。子どもが直面する生まれ月のハンディキャップは、親の教育熱心さや経済力の差では説明できません。

つまり、生まれ月の影響は、月齢差そのものに由来する可能性が高いのです。

※本稿は、『「早生まれ」は損なのか―生まれ月格差の経済学』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。