内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数は年々上昇しており、21年連続で前年を上回ったそうです。そのようななか、65歳の林山翔平さんは「十数万円の年金だけでは生活に余裕がない」と危機を感じ、雇用延長の途中から「定年バイト」の就活を開始しました。そこで今回は、林山さんの著書『年金だけじゃ生活できない!「定年バイト」奮戦記』より一部を抜粋し、定年バイトの実態をお届けします。

【書影】現在65歳の著者が数々のバイトの面接に潜入取材を敢行！林山翔平『年金だけじゃ生活できない!「定年バイト」奮戦記』

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「俺も…」シニアモデル業界活況 面接を受けるも高額の「入所費用」が必要だった

「シニアモデル募集」の広告をネットで見て、「俺もできるかな」と興味を抱いた人は少なくないだろう。私も同じ。「テレビのバラエティー番組に出られるかも。いや、俳優としてデビューするのも夢ではない」と淡い夢を抱いて、ある芸能事務所に応募した。

面接場所は都内のオシャレな一等地にある事務所。１００インチほどの液晶テレビが据えられ、パイプ椅子が並んでいる。私のほかに70歳前後の男性と50代らしき女性が座っていた。本日は集団説明会＆オーディションだ。

定刻になり、女性スタッフの佐山氏（仮名）が仕事の説明を始めた。この会社は設立から十数年。ＣＭ制作や雑誌などにモデルを派遣し、年に５０００もの案件を受注している。現在の広告業界では50歳以上のシニアモデルは史上空前の需要があり、この会社には90代の男性も登録しているそうだ。

「今やシニアモデルの市場規模は１００兆円にのぼります」

と佐山氏は高らかに宣言する。

１００兆円とはすごい数字だ。

10分ほどで説明が終わると、モニター画面に数本のＣＭ映像が流れ始めた。いずれもこの会社のシニアモデルが出演したものだ。ペヤング、バイトル、ヤクルト、スシロー、警視庁、ジョンソン＆ジョンソン、ミズノ、森永製菓と有名な企業や団体が次々と映し出される。

「右から２番目の方が当社所属のタレントさんです」

「画面真ん中の主役級の男性。この方も当社のモデルです」

「この映像はハワイで撮影されました」

透き通る声で佐山氏が詳しく解説する。

タダではシニアモデルになれない

約20分のモニター説明が終わり、再び佐山氏の話。

「合格となれば、入所費用をお支払いいただくことになります。その料金に基本のレッスン料も含まれています」

なるほど。タダではシニアモデルになれないのだ。

個別での面接が始まった。別室に呼ばれ、床に描かれた「×」印の上に立つと１枚の紙を渡された。ワープロ打ちの「こんにちは。久しぶりですねぇ」というセリフを読むよう指示される。

私は演劇の経験は皆無で、人前でセリフを読むのは小学校の学芸会以来だ。日常会話の要領で読んでみたところ、佐山氏は、

「とてもお上手。声も魅力的です。本当に初めてですか？」

とべた褒めだ。

彼女によると50代、60代になり「未知の分野に挑戦したい」「自分を表現したい」という応募者が多いそうだ。

「きちんとセリフをしゃべってお仕事を続けられるかどうかは、初めてお会いしたときの雰囲気でわかります」

この仕事に向いているのはコミュニケーション能力にたけ、物事をポジティブに考えられる人。「初めてですが頑張ります！」とチャレンジ精神を発揮する人がクライアントに歓迎されるそうだ。

逆に現場に行って、「こんな演技をして」と頼まれ、「う〜ん」と頭を抱えたり、「自信がありません」と弱音を吐く人はＮＧ。現場の監督やスタッフが不安になるからだ。

「シニアモデルの市場規模が１００兆円」とは

ＣＭやドラマに起用してもらうには制作会社などのオーディションを受けるが、その際の交通費は原則として自己負担。エキストラの場合、出演料は数千円。それでも喜んで出演する人がいるという。何がなんでもテレビに出たいという欲求が存在するわけだ。



（写真提供：Photo AC）

基本レッスン料込みの入所費用の金額を聞いたが、

「個人の力量によって違います。合格してからお伝えします」

とはぐらかされてしまった。

それにしても「シニアモデルの市場規模が１００兆円」とは勇ましいセリフだ。２０２４年の国内総生産（ＧＤＰ）は約６００兆円。その６分の１となる。国家予算（一般会計）１１５兆円とほぼ同額だ。「１００兆円」はどこからきた数字なのか。

佐山氏に聞くと、モデルやタレントのギャラの総計ではなく、あくまでもシニア関連の製品やサービスの市場規模の総計だという。健康器具や薬品などの市場規模を合算した数字だ。１００兆円が全国のシニアモデルたちに分配されるわけではない。

初老の女優が出ている尿漏れパッドのＣＭを思い出した。介護ベッドや老人介護施設、二世帯住宅、高級車などの売り上げも１００兆円に含まれるのだろう。

「なるほど、そういう計算か。そりゃ１００兆円に達するわなぁ」

と私は苦笑してしまった。

実は１００万円プレーヤーはいません

現在この事務所に登録しているシニアモデルは４００人。

「その中に年間に１００万円とか２００万円稼ぐ人はいますか？」

と質問すると、

「え〜っと……そうですねえ……。１００％いないとは言い切れません。まあ、一獲千金を狙うよりも地道に仕事をこなしていただければと。何歳になってもできる仕事ですし……」

佐山氏の答えは歯切れが悪い。というか、しどろもどろに陥った。おそらくこうした質問を受けたことがなく、答える言葉がすぐに見つからなかったのだろう。

察するにシニアにせよヤングにせよ、芸能界やモデルの世界を目指す人は夢を見たいという欲求が強いため、現実の細部をチェックしようという意識が希薄で、私のような質問をする人がいないのだろう。佐山氏の苦渋の表情は、

「実は１００万円プレーヤーはいません」

と白状しているようなものである。

この会社にせよ同業他社にせよ、モデル事務所は人をその気にさせて所属させ、入所費用やレッスン料で稼いでいるのだろう。気になったので芸能界に詳しい友人に聞いたら、

「シニアモデルの入所料の相場は30万円。これにオプションのレッスン料がプラスされる」

とのことだった。

30万円以上のカネをつぎこんでも売れっ子モデルになれる保証はない。つまりは自己満足の世界。私と同年代の男性の中には明るい未来を夢見て退職金を切り崩す人もいるに違いない。「俺はモデルだ」「ＣＭタレントをやっている」と友人に自慢したい人にとって30万円は安いのかもしれないが、うちの妻が聞いたら「30万円をドブに捨てるだけ」と猛反対するに違いない。

というわけで、あれこれと意地悪な質問をしたせいか、私に「合格」の通知は届かなかった。「とてもお上手。声も魅力的です。本当に初めてですか？」という佐山氏の賞賛の声が今も耳の奥に残っている。

※本稿は、『年金だけじゃ生活できない!「定年バイト」奮戦記』（秀英書房）の一部を再編集したものです。