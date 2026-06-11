2026年6月11日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、北海道・十勝エリアのご当地グルメ「豚丼」に注目！

【写真】初登場、JO1の大阪出身・金城碧海

『あなたはまだ、本当の豚丼を知らない… 北海道民の真実』では、肉の香りと甘辛ダレが魅力の北海道・十勝エリアのご当地グルメ「豚丼」を徹底調査！

今や全国で食べられる人気の丼ものとなった「豚丼」。番組でも12年前に本場の魅力をたっぷりと伝えたが、まだまだ伝えきれていない秘密が隠されていた!?



初登場のナイチンゲールダンス、山梨出身・中野なかるてぃんと長崎出身・ヤス（写真提供：読売テレビ）

本場の豚丼は、各店それぞれに秘伝のタレがあり、「100軒あれば100通りの味がある」と県民は言う。

本場の奥深さを探り、12年前に豚丼のおいしさを教えてくれた北海道ファミリーにも再会！

スタジオの試食会には人気店の豚丼が登場。本場の味にゲストたちは大喜び。



試食会に登場した「寒天料理」は…？（写真提供：読売テレビ）

ケンミングルメの味を引き立てる調味料や薬味などの「名脇役」にスポットをあて、その県出身の名脇役スターが《熱演》する企画『KENMIN 名バイプレイヤーズ』。

今回は秋田県の「寒天」を地元出身の〈あの名脇役スター〉が紹介。

全国有数の寒天消費量を誇る秋田県では、なんでも寒天で固めてしまう!? 寒天グルメはスイーツ？ 謎めいた「サラダ寒天」など、独特の味付けや作り方の寒天料理を紹介。

さらに、寒天をめぐる〈由々しき問題〉があるそうで――!?

スタジオにも秋田ならではの寒天グルメが登場。スタジオゲストたちの感想は――？

『ヒミツの習慣 極』のコーナーで今回注目したのは、沖縄県。沖縄県民のキッズは、毎年「母の日」に〈衝撃のもの〉を贈る!?

お母さんへの愛情と日頃の感謝を込めたもので、お母さんは子どもたちの心のこもったプレゼントに幸せな笑顔を見せる。

しかし、他県民からすると、独特の習慣にビックリで――。はたして、その「衝撃のプレゼント」とは――？