演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第52回は人形浄瑠璃文楽太夫の竹本織太夫さん。三味線の家に生まれ、4歳の時から琴三味線の稽古を始めたという織太夫さんが、太夫の道を選んだ理由は――。（撮影：岡本隆史）

【写真】竹本織太夫襲名披露口上の様子

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「僕はこっちになる」

人形浄瑠璃文楽座の太夫は、重厚な太棹三味線に乗せて何役も語り分けるだけでなく、地の文も語って言わば劇全体を一人で演じてしまう。

六代目竹本織太夫（おりたゆう）さんの強く響き渡る声にぐいぐいと浄瑠璃の世界へと引き込まれるのは、文楽を観る……というより聴く楽しみと言える。

織太夫という名前は、大名跡である竹本綱太夫（つなたゆう）の前名。華やかな綱太夫襲名の晴れ舞台を観られる日もそう遠くないように思われて、楽しみに待つファンも多いらしい。まずは幼少の頃のお話から。

――母方の祖父が三味線の二代目鶴澤道八（どうはち）で、大伯父が四代目鶴澤清六、伯父が鶴澤清治なので、私はその三味線弾きの家系になるわけです。でも、ややこしいんですが、その四代目清六は七代目綱太夫の孫婿で名跡養子でもあるので、実は太夫の家でもあるんです。

話を戻すと、4歳の時から琴三味線の稽古を始めて、祖父はもちろん私を文楽の世界に入れようとするんですが、稽古に行くのをいやがって押入れに隠れたりしてましたね。

幼稚園の頃に、大阪の新町の小唄のお師匠さんが出稽古に来てくれて小唄を一曲教えてくれたら、一回の稽古で覚えました。

その頃、関西のテレビで西川きよしさん司会の『素人名人会』という番組がありまして、そこで「絵日傘」というのを歌ったら、賞を取ったかして賞金が出たので、キラキラ光ったりするデコレーション付きの三輪車を買ってもらいました。

歌を唄ったらいいことがいっぱいあって、みんなに褒められ、家族みんなが幸せそうで、いいなあとその時、思ったんですね。

週末には母が僕を文楽観に連れて行くんですが、その頃（竹本）津太夫・道八というコンビで舞台に上がっていたんです。祖父が三味線を弾き、津太夫師匠が大汗かきながら見台をこう両手で持って伸び上がって大声で語るのを見て、この劇場空間を制するのは太夫さんやなと思いました。

それで、「僕はこっちになる」と言うんですね。これがまず第1の転機だと思います。



小唄の稽古を始めた4歳の頃（写真提供：竹本織太夫さん）

三味線のお家から太夫の道へ移るのは難しいことのように思われますが。

――はい、そうですね。有吉佐和子さんの『一の糸』という小説のモデルは僕の大伯母なんです。鶴澤清六をモデルとした露沢徳兵衛の弾く一の糸のドーンという響きに魅了されて彼のもとに押しかけて行く、茜という娘の話ですね。

で、その妹が僕の祖母で、道八の奥さん。僕の母は、歌舞伎手帖にも載っていた鶴澤旅館という、歌舞伎関係者が多く泊まった旅館を大阪で経営していて。父は料理人でしたので、割烹鶴澤という料理旅館を一階で営んでいて、両親は文楽とは関係のない生活を送っていました。

そこで、祖父の道八は初孫の僕を三味線弾きではなく太夫にしたいと思うわけです。というのは、祖父は16歳の時に「太夫になりたい」と師匠の清六や父親の（鶴澤）清糸にも伝えたらしいんですが、駄目と言われて。

そんな経緯があったんで、僕の生涯の師となる咲太夫師匠が僕に声を掛けてくださった。小唄のお師匠さんを通じて、道八さんの孫なら、ということで8歳で入門し、咲甫（さきほ）太夫になりました。

10歳で初舞台。演目は『傾城阿波鳴門』の巡礼歌の段。師匠が母のお弓を、僕が巡礼おつるを語りました。

幸せな初舞台を迎えて

豊竹咲太夫師の父は、戦後の文楽に偉大な足跡を残した八代目綱太夫師。初代白鸚（八代目松本幸四郎）の強い要望に応えて、『嬢景清八嶋日記（むすめかげきよやしまにっき）』の「日向嶋の場」に出演し、文楽と歌舞伎の共演を果たした。

――そうですね。その「日向嶋」を中村屋（十七代目中村勘三郎）さんが観にいらしてて、すぐ楽屋に駆け込んで来て、「おじさん（八代目綱太夫）、僕にもやってよ」と。それが『義経千本桜』「四ノ切」の狐忠信での文楽との共演につながるわけです。

うちの咲太夫師匠は十八代目中村勘三郎さんや、今の八代目尾上菊五郎さんと深い交流がありましたからね。そのお二人とも「四ノ切」で共演しています。

八代目さんと僕とは義太夫で繋がる親しい仲で、義兄弟なんです。『松王丸』や『政岡』、『俊寛』や『合邦』の玉手、最近では『加賀見山』のお初とか、三時間ずつ何日間か稽古して。去年は月に三日くらいはお会いしてました。

それで、僕の初舞台の話でした。幸せな初舞台。というのは、豊竹山城少掾（やましろのしょうじょう）から師匠の咲太夫に伝わった見台――銘が「銕面皮（てつめんぴ）」というんですが――これを師匠が私にくださったんです。

実は師匠の初舞台もこの見台でした。いい見台には銘が付いているんですけど、これは「烏滸がましくも」という意味らしいですね。この少し小さめの見台はこの初舞台の時しか使ってません。

当時、咲甫太夫だった織太夫さんが文楽への入座試験に合格するのが、17歳の時。

―― 一般からの国立劇場養成所の研修生は、研修期間が終わればそのまま文楽協会に入れますけど、われわれ家の子弟や子どもの頃から修行している子どもは研究生と呼ばれていて、協会と契約するために入座試験があるんです。

私は同期がいないので一人で受けました。ずらーっと幹部が居並ぶ前で『仮名手本忠臣蔵』の「殿中刃傷の段」を語ったら、途中で満場一致で「はい、合格」になったと思います。

でも僕は、高校時代にほとんど文楽の公演に行ってないんです。入座したら自分の時間がなくなって旅行もできなくなるからと、休みという休みには祖母と母が「世界を見とけ」と外国に送り出してくれた。

僕は美術が好きなんで、パリのルーヴル美術館やロンドンの大英博物館に行かせてもらったりしましたね。

＜後編につづく＞