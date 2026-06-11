タレントの時東ぁみさんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。

最新のヘアスタイルを披露しました。



【写真を見る】【 時東ぁみ 】 「2ヶ月ぶりの美容室へ」 最新ヘアスタイルに反響 「めっちゃ可愛い」「凄くお似合い」





時東ぁみさんは「2ヶ月ぶりの美容室へ」と、投稿。



続けて「自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。」「カットとトリートメントでスッキリ☆」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、時東ぁみさんが、黒髪は肩にかかる長さの内巻きボブで艶やかに仕上がり、丸いフレームの眼鏡とともに清潔感あふれる印象を醸し出しています。穏やかな微笑みを浮かべた正面カットに加え、髪の光沢が際立つ様々な角度からのショットも披露しています。







時東ぁみさんは「とりあえず長さを変えてないから、このまま伸ばすか考え中！」と投稿。



続けて「素敵なカットありがとうございます！」と、担当した美容師への感謝を綴っています。









この投稿にファンからは「あみちゃん、とても素敵!!❤❤❤」・「昔と変わらず めっちゃ可愛いですね」・「凄くお似合いです！ これ以上可愛くなったら大変です！笑」・「メガネはどこのかなぁ。すてき」・「むっちゃ綺麗」などの反響が寄せられています。







【 時東ぁみさん プロフィール 】



出身地：東京都

生年月日：1987年9月25日

血液型：O型

趣味：トレーニング

特技：バスケットボール

好きな食べ物：いちご・肉・チョコ





資格：防災士免許・上級救命技能・ジグソーパズル検定1級・英検3級

・TCカラーセラピスト・手話検定4級・整理収納アドバイザー2級

・耳つぼジュエリーアーティスト・食品衛生責任者・チャイルドケアプラス

・ペット災害危機管理士3級・環境アレルギーアドバイザー・ペットセーバー

・ダイエットインストラクター・プロテインマイスター・クリーニング師

・無人航空機操縦技能・普通自動車運転免許・猫防災アドバイザー







【担当：芸能情報ステーション】