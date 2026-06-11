レースクイーン（レースアンバサダー）で女優の早川みゆき（29）が11日までにXを更新。所属事務所の退所を報告した。

早川は「いつも応援して下さるファンの皆さま、お世話になっております関係者の皆さまへ この度、4年間お世話になった株式会社チタノタ企画を退所する運びとなりました」と報告。「突然のご報告となりますが、事務所とは十分に話し合いを重ね、円満な形で新たな道へ進むこととなりました」と説明し、「これまで支えてくださった事務所の皆さま、関係者の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。

退所後については「今後も活動は継続してまいりますので、これまで応援してくださった皆さまへの感謝を忘れず、この経験を糧にさらに成長していけるよう精進してまいります」とし、「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

早川は神奈川県出身。20年3月に初イメージDVD「僕だけの可愛い彼女」をリリース。同年5月には6人組ユーチューバー「フォーツー／レンジャー」を結成し青色担当メンバーに。22年に2・5次元アイドル「少年秘密倶楽部」の「愛一郎」として活動開始。「記者・編集者が選ぶグラドルアワード2022」ベストボディ賞。レースクイーンとしては同年にSUPER GTで「PACIFIC JLOC ANGEL」メンバーとしてデビュー。「日本レースクイーン大賞2022」新人賞受賞。25年に「JLOCアンバサダー」として3年ぶりに復帰し「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞。野菜ソムリエの資格取得。愛称は「みゆきち」。身長170センチ。血液型A。