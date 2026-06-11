「たくましい腹筋…」土屋太鳳、イケメン俳優とじゃれ合う姿に反響！ 「強そう」「楽しそうで可愛い」
俳優の土屋太鳳さんは6月10日、自身のInstagramを更新。撮影現場でのオフショットを公開しました。
【写真】土屋太鳳＆共演者のオフショット
コメントでは「この写真、好きだな 太鳳ちゃんと田中さんのバディのアクション作品も観てみたいな。強そう」「太鳳さんの華麗なアクションは田中幸太朗さんのおかげでもあったんですね」「楽しそうで可愛い メイキングでも筋トレしてる姿みんな可愛いかったしカッコよかったです！」「こうちゃんのたくましい腹筋…確認ですね」「太鳳ちゃんのアクションもパワーアップしそうですね!!」などの声が寄せられました。
ファンからは「ほんとだ 1枚目めっちゃ快晴なのに2枚目3枚目が天気悪くなってきてる にしてもブランコ乗ってる太鳳ちゃん可愛い〜」「確かに空の色が激変してますね」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)
【写真】土屋太鳳＆共演者のオフショット
「待ち時間に空手を教えてくださったり」土屋さんは「#テレビ朝日 系列で今日6月10日、21時から放送される“ #水9 ” ドラマ『 #ボーダレス〜広域移動捜査隊 』の最終話に向けて振り返りを」とつづり、2枚の写真を投稿。俳優の田中幸太朗さんとのツーショットです。田中さんは「空手の全国大会で優勝するすごいかた」とのことで、「待ち時間に空手を教えてくださったり筋トレを教えてくださったり」したそうです。写真では、土屋さんが田中さんのおなかを突いています。楽しそうな笑顔を見せており、現場の和やかな雰囲気が伝わってきます。
「ブランコ乗ってる太鳳ちゃん可愛い〜」同日、ドラマ撮影のオフショットをさらに公開した土屋さん。「TELASAのメイキングで こうちゃんこと白鳥浩志役を演じていらっしゃる #田中幸太朗 さんがいかに嵐を呼ぶ男かお伝えしているのですが、これはその途中経過です。1枚目の写真の空を観ると晴れているのですが…ブランコでの空、かなり怪しくないですか？」とつづっています。
ファンからは「ほんとだ 1枚目めっちゃ快晴なのに2枚目3枚目が天気悪くなってきてる にしてもブランコ乗ってる太鳳ちゃん可愛い〜」「確かに空の色が激変してますね」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)