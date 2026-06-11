きょうは梅雨前線が日本の南に下がり、全国的に日差しが届くでしょう。ただ、あすにかけては上空の寒気の影響で、次第に大気の状態が不安定になり、にわか雨や雷雨の所がありそうです。

【CGで見る】あすにかけてにわか雨や雷雨の所が…きょう〜あす（11日）の降水・雲予想

全国的に梅雨の晴れ間 関東甲信山沿いや内陸はにわか雨

きょうは各地で日差しが届き、にわか雨があるのは北海道から中国地方の山沿いや内陸が中心で、降る範囲は狭いです。ただ、関東は北部の平野部でも夕方以降は、にわか雨の所がありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：15℃

青森 ：22℃ 盛岡：24℃

仙台 ：23℃ 新潟：26℃

長野 ：26℃ 金沢：26℃

名古屋：29℃ 東京：26℃

大阪 ：30℃ 岡山：30℃

広島 ：29℃ 松江：29℃

高知 ：28℃ 福岡：29℃

鹿児島：30℃ 那覇：27℃

あすは東京でも急な雷雨に注意

あすはさらに大気の状態が不安定になります。あすも晴れる所が多くなりますが、午前中から北日本から東日本で所々で、にわか雨や雷雨があります。

北海道や東北、関東甲信などを中心に発雷確率75％以上の所もあり、急な強い雨や雷雨、突風などに注意が必要です。あすに関しては、東京都心など市街地でも雷雨の可能性があります。晴れていても、天気の急変にお気をつけください。