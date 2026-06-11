◆カーリング日本選手権 第４日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、中部電力に２―８で敗れた。

１次Ｌの直線対決の成績を持ち越して行われるため、１次ＬＢブロックで２位通過の女王チームは、１勝１敗からスタート。勢いに乗るためにも序盤から主導権を握りたかったものの、第１エンド（Ｅ）で２点を先制されるなど流れをつくれず、第７Ｅまでに２―６。第８Ｅで２点をスチールされると負けを認めるコンシード。スキップの吉村紗也香は「投げ方にばらつきがあった。アイス自体も曲がるラインだとか、ストレートスポットがあるところというのもあるので、どこのラインを通るかで、だいぶ軌道が違ってくる。なかなか自分たちの乗せたいラインに乗せられなかった」と敗因を分析した。

６月開催で気温、湿度ともに上がり、苦戦を強いられている。この日もブラシで履いてもストーンが止まるなどの場面もあり、氷の変化に対応してきれていない印象だ。「霜ですね。霜に取られてブラシが動かなかった。でも、起こっちゃったことはしょうがない。次に切り替えて」と気持ちを奮い立たせる。

午後６時から１次Ｌから負けなしと勢いに乗るＳＣ軽井沢クと対戦する。「まずは投げのところ。そこの修正と、あとは夜の試合っていうところでどういったアイスになるか。そこもまたみんなで情報共有しながら、常にコミュニケーションを切らさずに、一つずつショットをつなげていきたい」と気持ちを高めていた。

大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。