女子２次リーグの中部電力戦で声を張り上げ指示を出すフォルティウスの吉村紗也香（カメラ・松末　守司）

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◆カーリング日本選手権　第４日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

　女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、中部電力に２―８で敗れた。

　１次Ｌの直線対決の成績を持ち越して行われるため、１次ＬＢブロックで２位通過の女王チームは、１勝１敗からスタート。勢いに乗るためにも序盤から主導権を握りたかったものの、第１エンド（Ｅ）で２点を先制されるなど流れをつくれず、第７Ｅまでに２―６。第８Ｅで２点をスチールされると負けを認めるコンシード。スキップの吉村紗也香は「投げ方にばらつきがあった。アイス自体も曲がるラインだとか、ストレートスポットがあるところというのもあるので、どこのラインを通るかで、だいぶ軌道が違ってくる。なかなか自分たちの乗せたいラインに乗せられなかった」と敗因を分析した。

　６月開催で気温、湿度ともに上がり、苦戦を強いられている。この日もブラシで履いてもストーンが止まるなどの場面もあり、氷の変化に対応してきれていない印象だ。「霜ですね。霜に取られてブラシが動かなかった。でも、起こっちゃったことはしょうがない。次に切り替えて」と気持ちを奮い立たせる。

　午後６時から１次Ｌから負けなしと勢いに乗るＳＣ軽井沢クと対戦する。「まずは投げのところ。そこの修正と、あとは夜の試合っていうところでどういったアイスになるか。そこもまたみんなで情報共有しながら、常にコミュニケーションを切らさずに、一つずつショットをつなげていきたい」と気持ちを高めていた。

　大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。