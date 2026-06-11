先月３０日に結婚披露宴を開いた歌舞伎俳優・中村橋之助と元乃木坂４６の能條愛未の夫妻が、１４日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」の番組開始５５周年特別企画１時間ＳＰ（後０時５５分）に出演する。

２人の出会いは２０２１年のミュージカル「ポーの一族」での共演。初のミュージカルで必死だった橋之助と能條は、当初２か月間ほとんど会話がな元乃木坂４６のかったが、共演者の誘いをきっかけに急接近。 交際を始め、多忙な橋之助を心配した能條が作った「手紙付きのかわいすぎる手作りキャラ弁」で、橋之助が結婚を決意したという。

橋之助の母・三田寛子もアイドルから梨園の世界へ。橋之助がハワイでのプロポーズ前々日に両親へ事前報告をした際、父・芝翫は大喜びしてくれたが、三田は「断られても大丈夫。私たちがいるから」との一声 。番組内ではその言葉の真意が明かされる。

甘い新婚生活だが、 外ではりりしい橋之助も妻の前で見せる家での顔は別人。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、甘えん坊になることを能條が暴露する。

収録を終え、橋之助は「どんなＯＡになってるのかドキドキです！ お二人（司会・藤井隆、井上咲楽）に楽しくお話を引き出していただいて楽しい収録でした。歌舞伎は伝統芸能ですがエンターテインメントです！ 普段はこんな僕が、番組を見ていただいた方々に舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれればうれしいです」とコメント。能條は「すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計な事を話してしまっていないか心配ですが…。私たちの仲の良さが伝わってくれたらうれしいです」と喜んだ。

番組では、歌舞伎界の先輩・中村米吉と尾上右近からのメッセージＶＴＲも。橋之助の意外な一面を”暴露”する。