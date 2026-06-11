福井の絶景を独り占め「JAMテラス」限定オープン 標高1,000mの景色とグルメを味わう至福の夏山時間を
【女子旅プレス＝2026/06/11】福井県勝山市の標高1,000mの展望エリアに「JAMテラス」が、2026年7月11日にオープンする。人気ブランド「niko and ...」がプロデュースを手掛け、九頭竜川の絶景やキッチンカーでグルメを満喫できる。
【写真】「JAMテラス」イメージ＆提供フード
JAM福井勝山マウンテンリゾートでは、グリーンシーズンを「GREEN JAM」として展開し、山の自然や景色を活かした多彩な滞在体験を提案。中心コンテンツとなる「JAMテラス」は、駐車場からリフトに乗って約15分の空中散歩を楽しむとたどり着く、標高約1,000mの展望エリア。連なる山々や勝山市街地、九頭竜川の雄大な流れが一望できる。時間帯によって空の色が移り変わり、夕暮れ時には夕陽にきらめく九頭竜川が昼間とは違う幻想的な表情に。福井県立恐竜博物館の特徴的なドームなど、ここでしか出会えない勝山らしい眺めも魅力だ。
「JAMテラス」のエリア全体のデザインは、「niko and ...」がプロデュース。空間のシンボルとなる木製ドームや、木材パレットを活用したソファやテーブルが点在し、まるで広大なオープンリビングのような空間が広がる。どこを切り取っても絵になるフォトスポットが満載で、思い思いのくつろぎ時間を過ごせる。
ここでは福井県内初となる「niko and ...」のコーヒーショップ「niko and ... COFFEE」のキッチンカーが出店。福井名物を挟んだ「ソースカツニコパン」や、山並みを彷彿とさせる「ローストビーフマウンテンニコパン」、能登発ジェラテリア「マルガージェラート」のジェラートを使用した「能登の塩ジェラートキャラメルニコパン」など、ここでしか味わえない絶品メニューが揃う。青空のような「クリームソーダ」も写真映え間違いなしだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
営業日：2026年7月11日（土）〜10月12日（月・祝）
料金：テラスまでのリフト往復乗車
日帰り：大人（13歳以上）2,000円、子供（4〜12歳）1,000円
宿泊者：無料
営業時間：日没に合わせて営業時間が異なる
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【写真】「JAMテラス」イメージ＆提供フード
◆標高1,000mの特等席で味わう非日常の絶景
JAM福井勝山マウンテンリゾートでは、グリーンシーズンを「GREEN JAM」として展開し、山の自然や景色を活かした多彩な滞在体験を提案。中心コンテンツとなる「JAMテラス」は、駐車場からリフトに乗って約15分の空中散歩を楽しむとたどり着く、標高約1,000mの展望エリア。連なる山々や勝山市街地、九頭竜川の雄大な流れが一望できる。時間帯によって空の色が移り変わり、夕暮れ時には夕陽にきらめく九頭竜川が昼間とは違う幻想的な表情に。福井県立恐竜博物館の特徴的なドームなど、ここでしか出会えない勝山らしい眺めも魅力だ。
◆「niko and ...」が手掛ける思い思いの時間を過ごせるオープンリビング
「JAMテラス」のエリア全体のデザインは、「niko and ...」がプロデュース。空間のシンボルとなる木製ドームや、木材パレットを活用したソファやテーブルが点在し、まるで広大なオープンリビングのような空間が広がる。どこを切り取っても絵になるフォトスポットが満載で、思い思いのくつろぎ時間を過ごせる。
◆福井初出店、絶景とともに味わう限定グルメ
ここでは福井県内初となる「niko and ...」のコーヒーショップ「niko and ... COFFEE」のキッチンカーが出店。福井名物を挟んだ「ソースカツニコパン」や、山並みを彷彿とさせる「ローストビーフマウンテンニコパン」、能登発ジェラテリア「マルガージェラート」のジェラートを使用した「能登の塩ジェラートキャラメルニコパン」など、ここでしか味わえない絶品メニューが揃う。青空のような「クリームソーダ」も写真映え間違いなしだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「JAMテラス」（JAM福井勝山マウンテンリゾート内）
営業日：2026年7月11日（土）〜10月12日（月・祝）
料金：テラスまでのリフト往復乗車
日帰り：大人（13歳以上）2,000円、子供（4〜12歳）1,000円
宿泊者：無料
営業時間：日没に合わせて営業時間が異なる
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