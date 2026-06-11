LE SSERAFIMサクラ、金髪×美脚際立つ黒タイツ姿にファン悶絶「かっこよすぎる」「オーラ全開」
【モデルプレス＝2026/06/11】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が6月10日、自身のInstagramを更新。6月12日にリリースされるLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEとのコラボレーションのデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】28歳人気K-POPメン「2次元から出てきたみたい」金髪×タイツ美脚ショット
サクラは「ICONIC BY MISTAKE」とつづり、自撮りやスタジオセットでの写真を複数枚投稿。オーバーサイズのジャケットにショートパンツのレザー調の黒のセットアップに、透け感のある黒のタイツを合わせたコーディネートを披露し、黒タイツからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に「スタイル良すぎます」「脚が綺麗」「2次元から出てきたみたい」「スタイリッシュで素敵です」「かっこよすぎる」「黒も似合いますね」「オーラ全開」「ミュージックビデオ楽しみです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気K-POPメン「2次元から出てきたみたい」金髪×タイツ美脚ショット
◆サクラ、美脚映える黒タイツ
サクラは「ICONIC BY MISTAKE」とつづり、自撮りやスタジオセットでの写真を複数枚投稿。オーバーサイズのジャケットにショートパンツのレザー調の黒のセットアップに、透け感のある黒のタイツを合わせたコーディネートを披露し、黒タイツからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆サクラの投稿に反響
この投稿に「スタイル良すぎます」「脚が綺麗」「2次元から出てきたみたい」「スタイリッシュで素敵です」「かっこよすぎる」「黒も似合いますね」「オーラ全開」「ミュージックビデオ楽しみです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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