若者の恋愛離れの原因は「デジタルおっぱい」見取り図・リリーが真剣考察！

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

6月8日（月）の放送では、ゲストとして登場した見取り図・リリーが、昨今の若者の“恋愛離れ”について持論を展開した。

【映像】MEGUMIが“モテ芸人”たちと恋愛トーク！

番組の前半では、“モテ芸人”としてリリーとさらば青春の光・東ブクロが登場し、MEGUMIと恋愛にまつわるトークを展開した。

そのなかでMEGUMIは、「最近若者の恋愛離れが起きている」「ぶっちゃけ、どういう子がモテると思いますか？」と質問。

するとリリーが「俺ちょっと世の中に提唱したい理論があって」と切り出し、「スマホとかで、おっぱいとかを流すのを禁止にしてほしい」と言い出す。

リリーは、「（インターネットで）今の男性は、すぐおっぱいにありつける。でも僕らのときって必死だった」と熱弁し、「今の男性は女の子と出会わなくても、ある程度満足できてる（ので、恋愛離れが起こっている）」と分析した。

この考えにMEGUMIが「そういうことね」「じゃあ、おっぱいを見れなくしたらいい」と納得すると、リリーは真剣な表情で「そう、デジタルおっぱい禁止」と力強く返していた。