開催：2026.6.11

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 4 - 6 [ツインズ]

MLBの試合が11日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。

タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するツインズの先発投手はマイク・パレデスで試合は開始した。

2回表、6番 ロイス・ルイス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 DET 0-1 MIN

3回裏、2番 グレイバー・トーレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 1-1 MIN

5回表、2番 バイロン・バクストン 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 DET 1-4 MIN

5回裏、3番 ケリー・カーペンター 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-4 MIN

7回表、5番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 DET 3-5 MIN、ピッチャー ドルー・サマーズがワイルドピッチでツインズ得点 DET 3-6 MIN

9回裏、4番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-6 MIN

試合は4対6でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのテーラー・ロジャーズで、ここまで2勝3敗2S。負け投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで3勝5敗0S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗5Sとなっている。

ここまでタイガースは28勝40敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方ツインズは31勝38敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 13:16:27 更新