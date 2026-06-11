2026年6月11日（木） MLB タイガース vs ツインズ 試合結果
開催：2026.6.11
会場：コメリカ・パーク
結果：[タイガース] 4 - 6 [ツインズ]
MLBの試合が11日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。
タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するツインズの先発投手はマイク・パレデスで試合は開始した。
2回表、6番 ロイス・ルイス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 DET 0-1 MIN
3回裏、2番 グレイバー・トーレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 1-1 MIN
5回表、2番 バイロン・バクストン 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 DET 1-4 MIN
5回裏、3番 ケリー・カーペンター 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-4 MIN
7回表、5番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 DET 3-5 MIN、ピッチャー ドルー・サマーズがワイルドピッチでツインズ得点 DET 3-6 MIN
9回裏、4番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-6 MIN
試合は4対6でツインズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はツインズのテーラー・ロジャーズで、ここまで2勝3敗2S。負け投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで3勝5敗0S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗5Sとなっている。
ここまでタイガースは28勝40敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方ツインズは31勝38敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-11 13:16:27 更新