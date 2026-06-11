開催：2026.6.11

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 4 - 6 [レンジャーズ]

MLBの試合が11日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとレンジャーズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

2回裏、9番 アイザック・コリンズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-0 TEX

4回表、7番 エバン・カーター カウント3-0から押し出しの四球でレンジャーズ得点 KC 1-1 TEX、9番 ニッキー・ロペス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 KC 1-2 TEX

5回裏、7番 ジャック・カグリオン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-2 TEX

6回裏、1番 レーン・トーマス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 3-2 TEX

7回表、1番 ジェーコブ・バーガー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 KC 3-3 TEX

7回裏、8番 ニック・ロフティン 初球を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 4-3 TEX

8回表、1番 ジェーコブ・バーガー 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 KC 4-4 TEX

10回表、8番 エリアス・ディアス 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 KC 4-5 TEX、3番 ジョシュア・ヤング カウント3-2から押し出しの四球でレンジャーズ得点 KC 4-6 TEX

試合は4対6でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーコブ・ジュニスで、ここまで1勝1敗4S。負け投手はロイヤルズのアレックス・ラングで、ここまで0勝3敗4S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗10Sとなっている。

ここまでロイヤルズは28勝40敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方レンジャーズは33勝34敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 13:16:29 更新