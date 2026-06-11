【裸の王様とねこ】いたずらは全部ねこのせい！ 頭がいい人にしか見えないねこの話
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ねこがいればみーんな幸せ!?
WEBアニメも大人気！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、ゆるっとしたねこの作品でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。
古今東西様々の昔話や童話などのみんなが知ってる物語たちに、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
ねこあるあるが満載の、かわいくて憎めないねこの力でパワーアップしたエピソードの数々。元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる物語をぜひお楽しみください。
■◆裸の王様とねこ
■◆元となったむかしばなし
裸の王様
あるところに洋服が大好きな王様がいました。ある日、王様が洋服好きなのを知った仕立て屋が「頭のいい人しか見えない服を用意しました」と言って、王様からお金を騙し取りました。そうとは気づかない王様は、ありもしない服を自慢し、周りの家臣たちもありもしない服を褒めました。
王様はありもしない服を着たままパレードを行いましたが、服が見えずバカだと思われたくない人々は口をつぐみました。しかし、一人の男の子が「王様は裸だ！」と叫んだのをきっかけに、だんだんと「王様は裸だ」と口にする人たちが増えていきます。途中でパレードを中止することができない王様は、裸のままパレードを続行することしかできないのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』