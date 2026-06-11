お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が10日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。朝の情報番組の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）のMCを務める中での芸人としての悩みを吐露する場面があった。

5月31日に出演した笑福亭鶴瓶が主催する「無学の会」に出演した山里。2005年、2018年に続き、3度目の出演で、鶴瓶の提案で、2人で即興の漫才を披露したという。

「師匠は頭の中で僕のエピソードを引き出すためのパスを全部組み込みながらなんだけど、1時間。いや、超楽しかったけど、本当、頭ギュンギュン動いて。あの歳でこんなことできんの？ってぐらい。超面白かった、全部。いやー最高でしたね」と振り返った。

「いやー、本当、ありがたいよ。そういうライブ呼んでくれて」と山里。「自分としては“芸人と呼ばれるのだろうか、自分は？”みたいな悩みは正直あるわけ」と吐露。「やっぱり情報番組ずっとやって、自分の大好きな先輩たちがみんな面白いことやって、飲みに行ってる風景とかある。俺ほとんどないからさ、今そういうのが」ともらした。

「自分って、今、みんなにどう映ってんのかな。朝の情報番組のおじさんなのかな、なんて思ってた時に、その悩みが少しあったのよ、自分の中で」と告白。「なんかなーなんて思ってた時に、その場と。自分たちを“芸人”として扱って呼んでくれるっていう、タイタンライブが近くにあるっていうのは、本当、ありがたい」と話した。