北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」。メンバーの多くが「内向的」と自認するグループで、ひときわ明るい存在感を放つのが新メンバーの星野ひまりだ。自身初となる夏の祭典「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）を前に、大舞台に懸けるまっすぐな思いに迫った。（「推し面」取材班）

「うちのグループ、楽屋がすごく静かなんです（笑）」。グループの強みを尋ねると、星野は意外な事実を、楽しそうに明かした。他のグループと楽屋が一緒になると、その静けさは際立つという。しかし、それを決して弱みとは捉えない。「みんな内向的な分、ステージでの感情の乗せ方や表現の仕方がすごくいいんです。普段の姿とのギャップが、私たちの魅力になると思っています」。静かな水面下で燃える情熱こそが、パフォーマンスの源泉だ。

そんなメンバーの中で、担うのは「元気担当」だ。しかし、本人も「根っから明るいわけではないんです」と、少し照れながら自己分析する。

その快活さのルーツは、野球に明け暮れた「男だらけ」の家庭環境にあった。父も、4人いる弟も、全員が白球を追いかける野球人。自身も中学時代は迷わず野球部のマネージャーを選んだ。グラウンドに響き渡る声で選手を鼓舞し、試合展開を冷静にスコアブックに刻む日々。「根性みたいなものは、その時に若干培われたのかなって」。その経験が、ステージで誰よりも声を張り、常に笑顔を絶やさないという現在のスタイルを形作った。

そんな星野にとって、今年のTIFは初めて立つ憧れの舞台だ。「アイドルにとっての甲子園みたいな感じなのかな」。ずっと遠くから見てきた場所に、今度は自分が立つ。その実感が、まだ湧かないという。「これまでのグループが紡いできたものや、ファンの方と紡いできたものにちゃんと感謝の気持ちを持って、グループを広められるように精一杯届けたい」。先輩たちから受け取ったバトンの重みを確かに感じていた。

「とにかく暑いって聞いています。『TIFはやばいよ』ってみんなに言われているので…」。代謝が良く、普段から汗っかきだといい、未知の暑さに少しだけ怖さを感じていると、はにかんだ。しかし、その不安を上回る期待感が、言葉に熱を帯びさせる。

「見たことのない景色や、初めて抱く感情があると思うとすごく楽しみです」。甲子園の土を初めて踏む高校球児のように“アイドルたちの聖地”に立つ。そこで爪痕を残し、グループの未来へと繋げるために。かつて野球場で選手たちに送った声援を、今度は自分自身へのエネルギーに変えて、一度きりの熱い夏が始まろうとしている。