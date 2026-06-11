TBS系クイズ番組「東大王」に出演したクイズプレーヤーでタレント、実業家の後藤弘（25）が11日までにXを更新。結婚を報告した。

後藤は10日に25歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに「先月11日に結婚しました！相手は大学時代の同級生です！」と伝え、着物姿のお相手女性と並んだツーショットを公開。「どんなこともポジティブに捉える明るさや、未知のことを学ぶことを楽しむ好奇心に、隣でいつも元気と刺激をもらっています」とつづった。

「まだ20代も折り返しではありますが、『今後これ以上素敵な人に出会うことはないだろう』と確信しています！」とし、「幸せな家庭を築いていけるよう、仕事もプライベートもこれまでの10倍頑張ります！」と意気込みをつづった。

後藤は東大在学中に「東大王」に出演。2023年に「ミスター東大」グランプリを受賞した。

「東大王」出演者では、“ジャスコ”の愛称で親しまれたクイズプレーヤーでタレントの林輝幸（28）が9日に一般女性との結婚を発表したばかり。後藤の結婚報告に、河野ゆかりさんが「おめでとううう祝 ジャスコさんに続き、素敵な報告」と祝福。他にも元「東大王」たちから祝福コメントが寄せられた。