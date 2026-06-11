敵地パイレーツ戦に登板

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。規定投球回到達にあと1死のところで、2点タイムリーを浴び、無念の降板となった。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。現地ファンは、適時打を浴びる直前のボール判定と、ABSチャレンジを使用しなかった捕手の判断に疑問の声をあげている。

投げ切れば規定投球回数到達となる7回のマウンドへ上がった大谷だったが、先頭から四球と不運な内野安打で無死一、二塁のピンチを招いた。問題となったのは、2連続三振の後のロウの打席だ。

初球と3球目に投じた力のあるストレートは、外角ゾーンギリギリへ。際どいコースだったが共にボールと判定された。3球目の後には、大谷がABSチャレンジを要求するために、帽子に触れようとしたが、捕手のラッシングは動かず。カウント3-0となった後の4球目を捉えられ、右翼線を破る2点適時二塁打。規定到達まで1死で、悔しい降板となった。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏は、この2球と降板時に球審に会釈する大谷の所作を取り上げながら「ショウヘイはカウント3-0で適時二塁打を許す前に、2球チャレンジしたかった。そして試合から退いた後、主審のフェリックス・ネオンに敬意を表した」と投稿。現地ファンからもコメントが相次いだ。

「ラッシングの悪い判断だ」

「スミスよ早く戻ってきてくれ」

「チャレンジが下手すぎる」

「この2球にチャレンジしないなんて……」

「チャレンジすればストライクだったはずだ」

「審判への敬意は見事だ」

チームは大谷の降板後に逆転を許し、8-9で敗戦。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組では囲み取材の模様が伝えられ、大谷は「ここ（頭）ら辺までは（手が）いってたんですけど、基本的にはキャッチャーがやるという方針。相当自信がない限りはやらない」とABSチャレンジの判断を説明。「シチュエーションがシチュエーションだったのでやってもよかったかな」と後悔も口にした。



（THE ANSWER編集部）