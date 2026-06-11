森脇梨々夏が、6月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」7月号限定版表紙に登場した。

森脇梨々夏「BOMB」7月号

森脇梨々夏「BOMB」7月号

限定版の表紙を飾るのは『佐久間宣行のNOBROCK TV』から生まれた6人組グループ・DRAW?ME（ドローミー）として「素直でごめんね」でのCDデビューも決まった森脇梨々夏の最新グラビア。いたずらっぽい笑顔とスレンダーボディ、距離感近めの表情も。誌面のQRコードから見られるグラビア撮影動画も。

通常版の表紙は日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈

表紙には、17枚目シングル「Kind of love」を発売、宮崎での『ひなたフェス2026』開催を控えた日向坂46から、宮地すみれ＆渡辺莉奈の“すみりな”ペアが登場。ユニット“能ある少女はスカート揺らす”としてユニット曲「恋と慣性の法則」を持つ仲良し2人が、初夏の緑豊かな古民家でのんびりとしたグラビアを。まずはノースリーブのルームウェアを着ての朝食作りで、ナチュラルな笑顔があふれるスタート。続いては水色のワンピースに着替えて、近くの河原へお散歩。スカートをたくし上げ冷たい川に足まで浸かり、横浜スタジアムでも披露された顎クイポーズも笑顔で再現。最後は白い半袖ブラウスに赤と青の色違いスカートでしっとりと。スカートを揺らしたり慣性の法則にチャレンジしたり、適度な距離感で。2人の初めての出逢いから、仲良くなったきっかけ、これからの2人…と、ここだけで語ったエピソードたっぷりのロング対談にも注目だ。

通常版の裏表紙は日向坂46の山口陽世

日向坂46の三期生、待望の三期生ライブ開催発表直後に突然の卒業発表をした山口陽世のソログラビア。日向坂らしい水色のノースリーブ姿で、サイリウムカラーに合わせた花束を手に自然な笑顔。黄色のワンピースに着替えて、誰もいない野球グラウンドへ。あいにくの雨となった撮影でも、傘を差してひとり歩く姿もしっとりと絵になる。ロングインタビューでは、卒業を決心するまでの経緯、そして最愛の同期三期生について語っている。

限定版の裏表紙は和泉芳怜

限定版の裏表紙は、久しぶりのボム水着グラビアとなるミスマガ2021グランプリの和泉芳怜。声優にもチャレンジしている彼女の癒やされる笑顔とたわわな柔らかボディは、グラビアの王道。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。

【通常版】

表紙：日向坂46・宮地すみれ＆渡辺莉奈

裏表紙：日向坂46・山口陽世

■別冊付録

両面ポスター

宮地すみれ＆渡辺莉奈（日向坂46）

【限定版】

表紙：森脇梨々夏

裏表紙：和泉芳怜

■綴じ込み付録

両面ピンナップポスター

森脇梨々夏

＜その他のラインナップ＞

●NMB48の33枚目シングル「初めてのオール」で3作連続でのセンターを務める、3代目キャプテン・塩月希依音。キャプテン就任から半年、ここまでに至る経緯、そして本音をさらけ出した貴重なロングインタビューは必読。

●NMB48の11期研究生として加入して半年、33rdシングルで早くも初選抜された田中れいの初ソロ水着グラビア。

●制コレ22グランプリの蓬莱舞が、20歳になりぐっと大人っぽくなったグラビアを披露。女優としての充実ぶりを感じるセクシーな表情は必見。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。

●好評発売中のボム水着別冊『BOMB Love Special 2026』から、沢口愛華、南みゆか、松島かのん、百田汐里、花咲楓香、横野すみれの未公開スペシャル水着カットを大放出。

●6枚目シングル「ダントツで愛して/また、あなたに恋焦がれているんだ」を発売するOCHA NORMAから、斉藤円香、中山夏月姫、筒井澪心の3人が登場。新曲やこの夏の話はもちろん、“ダントツで愛してるもの”についても語っている。

●結成3周年を迎え、8thシングル「FUNKY SUMMER」を発売する僕が見たかった青空から、カップリング曲「夏YASUMING!」を歌う現役JKユニット・工藤唯愛、杉浦英恋、八重樫美伊咲の3人がそろって雑誌初登場。JKらしく夏休みについてたっぷり語っている。

●そのほか、中村麗乃、畠中夢叶、横須賀京香などインタビューも充実。

●よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調。

＜掲載タレント＞

宮地すみれ＆渡辺莉奈（日向坂46）

山口陽世（日向坂46）

森脇梨々夏

塩月希依音（NMB48）

田中れい（NMB48）

沢口愛華

南みゆか（Sophia la Mode）

松島かのん

百田汐里

花咲楓香

横野すみれ

蓬莱舞

和泉芳怜

OCHA NORMA

僕が見たかった青空

中村麗乃

畠中夢叶

横須賀京香

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「ボム7月号」

特別定価：本体1,418円＋税（税込1,560円）

発売日：2026年6月9日（火）

判型：A4ワイド判

ボム編集部公式X：https://x.com/idol_bomb

ボム公式webサイト『BOMBweb』：https://bombweb.jp/

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＜通常版＞

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＜限定版＞

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