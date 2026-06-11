◆米大リーグ ホワイトソックス２―１ブレーブス（１０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスが１０日（日本時間１１日）、ブレーブスに２―１で勝って、２連勝でア・リーグ中地区首位に浮上した。

２３年から３年連続で１００敗以上を喫しているホワイトソックスが躍進を続けている。この日は、先発のマーティンが、６回６安打無失点の好投で９勝目を挙げる好投を見せると、リリーフ陣も７回から強力ブレーブス打線から１失点で継投。打線も４回に２４年サイ・ヤング賞左腕の２点を奪い、逃げ切った。開幕から５５試合で２０本塁打を放った村上宗隆内野手（２６）は右太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入ったが、離脱後もチームの勢いは止まらず、ついに首位に立った。

今季のホワイトソックスは新加入の村上が２０本塁打と打線の中心となっただけでなく、ここまで２６歳バルガスと２４歳Ｃ・モンゴメリーの２人も１６本塁打。２４歳のマイドロスは打率２割７分３厘、２６歳のピーターズは２割９分８厘など若手が躍動。投げても２９歳エースのマーティンが両リーグトップタイの９勝。ＤｅＮＡから加入したケイも５勝を挙げている。リリーフ陣もドミンゲス、ニューカム、テーラーが安定感ある投球を続けている。