どれが出ても超カワイイーーーッ！！【マクドナルド】の「最新ハッピーセット」

発売前から話題のあのキャラクターをフィーチャーした、【マクドナルド】の「ハッピーセット®」はもうチェックした？ 第1弾、第2弾と、2段階に分けて合計8種類の3Dフィギュアがついてくるハッピーセットは、2026年6月11日まで。今回は、@ftn_picsレポーターともさんが、実際にゲットした第2弾の4種類をご紹介します！

ハッピーセット「ちいかわ」第2弾も超カワイイ！

ハッピーセット「ちいかわ」の第2弾のおもちゃとして登場したのは、うさぎ、古本屋、シーサー、モモンガの4種類。それぞれがマクドナルドのクルーやマネージャーのユニフォームに身を包み、個性豊かなスマイルを浮かべています。大きな頭に小さめの体のバランスがとにかくカワイイ！ 並べて飾っておくだけで笑顔になってしまいそうです。

パッケージもカワイイ！

おもちゃが入っている箱にも、こだわりがたっぷり。マクドナルドの店内でお仕事するキャラクターたちが描かれています。おもちゃを使って店員さんごっこをするときにも、この箱が使えそう。表面も側面もデザインがキュートなので、ディスプレイするときに使用するのもおすすめです。箱の裏面では、第1弾、第2弾の8種類すべてのおもちゃが紹介されています。

並べて飾ってもよし、ごっこ遊びに使っても楽しい！

並べて飾ったり、ごっこ遊びに使ったり、楽しみ方はいろいろ。おもちゃの裏面に四角い穴があり、レポーターともさんによると、「鉛筆などを付けて遊ぶこともできます」とのこと。ごっこ遊びがより盛り上がりそうです。ちいかわファンの子どもだけでなく、大人も夢中になってしまいそうな、ちいかわのハッピーセットは、数量限定で6月11日までの販売予定です。近くのマクドナルドに在庫があれば、ラッキーかも。

コンプしたい人必見！

レポーターともさんによると「ハッピーセットを4つ一緒に購入するとコンプリするという噂もある」とのこと。あくまで噂なので真実はわかりませんが、おもちゃはランダム配布なので1つずつバラバラに購入するより4つまとめて購入したほうが確率が上がるのかもしれません。ただし、1グループ1会計につき、4つまでという購入数の制限があるので注意が必要です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A