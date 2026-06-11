女優の松下奈緒が１１日、東京・有明の東京ドリームパーク内にオープンするデジタルアート施設「レーヴ・デ・リュミエール」（１２日開業）メディア発表会に出席した。

同所は光と音を融合させた最先端のデジタル技術を駆使した没入空間が特徴で、コンセプトは「見る」から「浴びる」へ。フランスの「アトリエ・デ・リュミエール」の系譜を継ぐ、リュミエールシリーズの１０拠点目にあたる。

白いシャツと青のスカート姿で登場した松下は、一足先に鑑賞し「絵の中に飛び込んだよう。平面で見ているものがどんどん動いてフロアに映し出されるので、見ているだけでも感動しました。自分がその時代を生きたかのような、空間の中にすっと入れるのが一番の見どころだと思いました」と太鼓判を押した。

７月９日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜 Ｓｅａｓｏｎ２」（水曜・後９時、大森南朋と相葉雅紀とトリプル主演）に刑事役で出演する。現在はドラマの撮影で忙しいようで、「毎日、取調室か事件現場にしかおりませんので、こういうところに来ると癒やされました。また明日から犯人を追いかけたいと思います。息抜きになりましたね。現場でみんなに話したいと思います」とチャーミングに話し、会場の笑いを誘った。