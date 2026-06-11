６月１３日の開幕を前に、函館競馬場で馬場浄（きよ）めと馬頭観世音祭が１１日に執り行われた。日本騎手クラブを代表して荻野琢真騎手＝栗東・フリー＝、函館出身の丹内祐次騎手＝美浦・フリー＝や、日本調教師会から高橋一哉調教師＝栗東＝ら多くの関係者が出席し、人馬の安全を願った。

高橋一哉調教師「今年もこの季節が来ましたね。まずは全人馬が無事にというのが一番です。芝の状態もすごく良さそうですし、気候も良いのでファンの方に白熱したレースをお届けして、盛り上げられたらいいですね。特に今年は１３０周年の記念ですので、盛り上げていきたいです」

荻野琢真騎手「身の引き締まる思いです。けがも事故も多い仕事ですが、人馬無事に開催を終えられることを祈っています。そのためには僕たちジョッキーが、みんなでフェアに乗ることですね」

丹内祐次騎手「まずは安全第一です。人馬ともにけがなくいけたらいいですね。個人的には（カルプスペルシュに騎乗する）函館スプリントＳで（函館全重賞を）コンプリートできればいいですね」

函館競馬は１３０周年のメモリアルイヤーを迎える。６月１３日から７月１９日までの６週間（開催１２日）で実施。開幕初日には函館スプリントＳ・Ｇ３（芝１２００メートル）が行われる。