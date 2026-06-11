７人組グローバルグループ「ＥＮＨＹＰＥＮ」の元メンバーで３月にグループを脱退したＨＥＥＳＥＵＮＧ（ヒスン）ことＥＶＡＮが２２日にソロとしてデビューする。

ＥＶＡＮは１１日、自身のインスタグラムを更新。「＃ＥＶＡＮ １ｓｔ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｎｇｌｅ ＜ＲＩＤＥ ＯＲ ＤＩＥ＞ ２０２６．０６．２２」と告知し、同曲のジャケット写真と見られるショットをアップした。

この投稿に「待ってた！」「これなのね」「私の美しい王子様」などと待ちわびたファンの声が寄せられている。

ＨＥＥＳＥＵＮＧ改めＥＶＡＮは２０１９年に韓国で行われたサバイバルオーディション「Ｉ‐ＬＡＮＤ」で選出され、２０年に「ＥＮＨＹＰＥＮ」のメンバーとしてデビュー。２３年には「第６５回 輝く！日本レコード大賞」で特別国際音楽賞を受賞した。今年３月１０日に所属事務所より「当社は、ＥＮＨＹＰＥＮが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でＨＥＥＳＥＵＮＧが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました。これに伴い、ＨＥＥＳＥＵＮＧはＥＮＨＹＰＥＮから独立し、ＥＮＨＹＰＥＮは今後の公式スケジュールより６人体制で活動を継続する予定です」とＨＥＥＳＥＵＮＧの脱退が発表された。