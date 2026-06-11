女優の白石まるみが、4日更新のインスタグラムで首に発疹が見られるアップのショットを公開。心配の声が寄せられている。



【写真】白い肌にくっきり 浮かび上がった首元の赤い発疹

5月6日からのどが痛かったという白石は「【多型滲出性紅斑】」と書き出し、「自然派の私も流石に早く治そうと思って耳鼻科に行ったものの治らず、逆に悪化して、咳が出始め、内科に行って診察してもらっても大きな病気ではないと言われ薬をもらい…けど、治らないし、いま声が出ないので人と喋れなくてじっとしてるんだけどさ、昨日の朝から首の周りとかなんとなく痒くて、今朝、鏡見てびっくり!!」と厳しい状況をうかがわせる内容をつづった。



投稿した写真の首の根元には確かに赤い斑点のようなものが浮き出ている。多型滲出性紅斑とは皮膚に赤い発疹やむくみが出る病気で、進行すると全身に広がることも。白石が触れている先月6日の投稿では「39度」の文字入りで、おでこに冷却シートを張った姿のカットを添えて「久しぶりに熱出して寝てます」と記し、「さっき出かけようと思って化粧したのに、身体中が痛くて寒くて、」と体調の異変を知らせ、8日には「扁桃炎」だったとしていた。



衝撃の状況に、白石も「『なんじゃこりゃー!!』(←松田優作風)」と表現。急いで皮膚科に行ったという。「喉の炎症のせいで起きてるとのこと 典型的な二重丸みたいな膨らんだ発疹で多型滲出性紅斑っていうんだって。初めてなったよ。一昨日内科でマイコプラズマではないと言われてるし、喉の痛みが治ればこの発疹も治るって言われて…自分でも調べたけど、多分、薬アレルギーだね。」と詳細を伝えた。



場所が首元だけに、発疹は服を着てもなかなか隠しづらい位置にある。「わたし1ヶ月も痛み止めとか咳止めとか飲んだことないもん。 気持ち悪ーい。これじゃ、首出して外歩けないよ 大体私、日光アレルギーでもあるし。 あーあ。このアレルギー体質、本当困るわー泣」と肩を落としていた。



ファンからは「うー、痒そう」や「お大事にして下さい」「1日も早く治りますように」と気遣う声も。「濃いめのファンデーションで隠せますか？」といった対策のアイデアのほか、「私もアトピーでお化粧一切できません」とアレルギーに苦しむフォロワーからのコメントも届いていた。



白石は1962年生まれ、東京都出身。78年にTBS系ドラマ「ムー・一族」でデビュー。82年には「オリオン座のむこう」でアイドル歌手としてもデビューした。91年生まれの娘・守永真彩は2009年に「日本グラビアアイドル大賞」の新人賞を受賞。タレントとして活動しており、母子で「キングオブコント2016」に出場し話題となったことも。24年に同い年のシェフと結婚している。



（よろず～ニュース編集部）