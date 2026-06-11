和菓子屋さんでの夏の風物詩といえば、鮎菓子が有名だ。そんな鮎を使った菓子のなかで、とびきり変わったものがある……とX（旧Twitter）での紙町銅版画工房さん（@kamicho88）の投稿が話題になっている。それは、岐阜県にある玉井屋本舗のお菓子「下剋上鮎」 だ。



【写真】まさに下剋上！見た目のインパクトが抜群です

鮎が鵜に襲いかかっているビジュアル、そしてネーミングのインパクトは抜群。玉井屋本舗の公式サイトではこのお菓子について、「鵜飼」という伝統漁法で、”鵜に呑み込まれ続けてきた鮎”が、一念発起し、「下剋上」を図ったユーモラスな焼き菓子」と記載されている。



では、なぜこの下剋上鮎を制作するに至ったのだろうか。玉井屋本舗の商品開発担当者に話を聞いた。



－下剋上鮎が、生まれたきっかけなどエピソードがあれば教えてください。



2020年のNHK大河ドラマ『麒麟がくる』の放送を記念して岐阜県ゆかりの武将、明智光秀の織田信長への「下剋上」というテーマと、長良川の鵜飼という伝統文化を掛け合わせて開発されました。鵜飼という漁法によって1300年以上一方的に食べられてきた鮎が、地元の偉人である明智光秀の下剋上にインスパイヤされ、鵜に対して謀反を起こすというオリジナルストーリーを創作し、それに沿ったデザインの和菓子を開発しました。



－「登り鮎」と「下剋上鮎」はキーホルダーにもなっています。これを作ったきっかけなどエピソードがあれば教えてください。



下剋上鮎は2019年の発売以降すぐ話題になり、Xで多くのユーザー様がそれぞれの下剋上鮎グッズや絵を作って写真投稿されているのをよく拝見していました。加えてお客様から直接公式グッズが欲しいという声もよく届いていました。



そういった声に後押しされて商品化に至ったのですが、一方で多くの方の期待に応えなくてはいけないというプレッシャーも感じており、商品サイズや質感、素材などの検討に大きく時間がかかり、1年ほどかけて開発していた記憶があります。



玉井屋らしさが出て、他の鮎菓子グッズと差別化が図れることを開発時のテーマとして、さまざまな案を検討した上で、登り鮎の商品そのものをパッケージごとキーホルダー化しようという方向に決めました。玉井屋でお馴染みのパッケージをそのままキーホルダー化することで玉井屋らしさに立脚することができると考えました。



キーホルダーには、よく見るとクスッと笑ってもらえるようなコメントを意図的に入れていて、気づいてくれた人がSNSに投稿したくなるような仕掛けも作っています。



－「下剋上竜」として、中日ドラゴンズとのコラボ商品も出していますね。コラボに至った経緯など、エピソードがあれば教えてください。



これは下剋上鮎の開発段階から構想がありました。下剋上鮎は上記の通り"下剋上"をテーマにした商品ですが、"下剋上"と言えばスポーツにおけるジャイアントキリングですし、東海圏でスポーツと言えば地元球団の中日ドラゴンズです。



開発当初（残念ながら今でもそうですが）は中日ドラゴンズの成績は奮っておらず、「今こそ各球団に下剋上してくれ」という願いを込めて開発を決めて、中日ドラゴンズさんと交渉を開始しました。



商品の形としては下剋上鮎同様、中日をイメージさせるドラゴンが各球団を模する動物やアイコン（例えば阪神なら虎です）に噛みついています。加えて過去数十年の球団の歴史の中で、大逆転勝利を収めた試合を"下剋上試合"と名付け、当時の新聞記事をトレーディングカード化しました。



厳選された下剋上試合計5枚がランダムで1枚ずつ商品についてくることにしました。下剋上試合のトレカを見て当時の様子やその時の想い出に耽って楽しんでもらいたいと考えています。



下剋上鮎と下剋上竜のどちらもそうですが、和菓子という日本伝統文化をエンタメとして楽しんでもらいたいという意図があります。和菓子業界は一般的には保守的な業界ですが、老舗企業が挑戦を行うことで業界に一石を投じることができるのではと考えました。



業界がもう一歩先に進む時にはそれ以外の価値も提供できて欲しい。こういった願いを込めて開発に至りました。



（よろず～ニュース特約ライター・夢書房）