「GS83A-VB」の使用イメージ

フォステクスは、こだわりの8cmフルレンジユニットを伝統的デザインのエンクロージャーに収めた小型スピーカー「GS83A-VB」を6月下旬に発売する。価格はペアで86,900円。

「GS83A-VB」

机上にも置けるコンパクトサイズを実現し、エンクロージャーはフロントバスレフ。「心地よく上質な音のステージが目前に広がり、まるで盆栽のように精密に描かれる音場を楽しめる」という。ユニットにはアルニコマグネットを使っており、「パーソナルな空間で、アルニコマグネットのユニットによる表情豊かで躍動感に溢れた音楽とじっくり向き合う、贅沢な時間をお届けする」とのこと。

グリルを装着したところ

8cmのフルレンジユニットは、こだわりのパーツを厳選し構成した「FE83A-VB」と同じく、2層抄紙コーン紙やアルニコマグネットと銅キャップなどを採用。「躍動感溢れる低域から声の表現に優れた明瞭な中域、ほどよく伸びた高域がバランス良く調和し、音楽の魅力を存分に引き出す」という。

スピーカーとしての再生周波数帯域は65Hz～20kHz(-10dB)で、出力音圧レベルは84dB/W(1m)。インピーダンスは8Ω。

レトロ調のエンクロージャーは、イングリッシュウォールナットの木目調仕上げ。バスレフ型で、「単に音響性能だけを追求する次元に留まらず、音楽をリラックスして楽しむにはどうあるべきかを主眼に、最適な音響状態を得られるようチューニングした」という。

剛性を確保しながら共振が分散するように、バランスを考慮して板材の材質と材厚を選定。適材適所に配置した役割の異なる二種類の材質の吸音材、量感と質感の両方をバランスよく感じられるバスレフポートのチューニングなどを行なっている。

グリルを含めた外形寸法と重さは160×154×235mm(幅×奥行き×高さ)、約2.0kg。

背面