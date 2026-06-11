荒川良々、フジ火9『さよならノワール』に出演決定 刑事課キャストが一挙に解禁【コメントあり】
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）に、俳優の荒川良々が出演することが発表された。
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
荒川は刑事課・課長の桑原栄二（くわばら・えいじ）役に決定。大都市・池袋の刑事課長になり、「ここでひと花咲かせれば本庁勤務になるかも！」とひそかに期待している。夏海が山崎（渡部）失踪の秘密を握っているのではないかと疑っている。
そんな荒川は舞台、映画、ドラマと幅広く活躍。映画『首』（2023年）、『Dr.アシュラ』（2025年、フジテレビ系）など多数の作品で名バイプレイヤーぶりを発揮しているが、刑事課長役は今作が初。そしてフジ連ドラは『サバ缶、宇宙へ行く』（2026年、フジテレビ系）から２クール連続での出演となる。
◆荒川良々コメント
「フジテレビの火曜よる９時放送の『さよならノワール』に出演します。題名はさよならノワールです。ノワールとはフランス語で“暗い”“陰鬱（いんうつ）な”“悲哀”などみたいです。果たしてドラマの中でノワールにさよならできるのか！？そしてワタクシも52歳になり、初めての刑事課長を務めます…そうです！“デカ長”です。同じ刑事ドラマの『太陽にほえろ！』（1972年〜1986年、日本テレビ系）では、石原裕次郎さんが演じておられていました。ワタクシもブラインドを指で少し広げて夕陽を眺めるシーンがあるのか！？多分ありませんが、眉間にシワをよせてシブく演じさせてもらっております。乞うご期待！！」
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
そんな荒川は舞台、映画、ドラマと幅広く活躍。映画『首』（2023年）、『Dr.アシュラ』（2025年、フジテレビ系）など多数の作品で名バイプレイヤーぶりを発揮しているが、刑事課長役は今作が初。そしてフジ連ドラは『サバ缶、宇宙へ行く』（2026年、フジテレビ系）から２クール連続での出演となる。
◆荒川良々コメント
「フジテレビの火曜よる９時放送の『さよならノワール』に出演します。題名はさよならノワールです。ノワールとはフランス語で“暗い”“陰鬱（いんうつ）な”“悲哀”などみたいです。果たしてドラマの中でノワールにさよならできるのか！？そしてワタクシも52歳になり、初めての刑事課長を務めます…そうです！“デカ長”です。同じ刑事ドラマの『太陽にほえろ！』（1972年〜1986年、日本テレビ系）では、石原裕次郎さんが演じておられていました。ワタクシもブラインドを指で少し広げて夕陽を眺めるシーンがあるのか！？多分ありませんが、眉間にシワをよせてシブく演じさせてもらっております。乞うご期待！！」