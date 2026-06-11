aespa、7月24日に約2年ぶりとなる日本カムバック。日本ファーストミニアルバム『KISS N TELL』発売決定

韓国でリリースした『LEMONADE』で世界19か国のiTunes「トップアルバム」チャートで1位を獲得し、日中韓統合チャート「Global-K Chart」でもデイリー・ウィークリー・マンスリーで首位を記録、日本では5月30日付「オリコンデイリーアルバムランキング」、6月8日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも1位を獲得するなど、グローバルな人気をさらに拡大しているaespa（エスパ）。そんな彼女たちが7月24日（金）に日本ファーストミニアルバム『KISS N TELL』をリリースするとして、待望の日本カムバックを発表した。

本作は、同名のリード曲「KISS N TELL」をはじめ、全6曲すべてが日本オリジナル楽曲という豪華な構成。TVアニメ『キルアオ』のオープニングテーマであり、今年のドームツアーでの初披露でも大きな話題を呼んだ「ATTITUDE」や、ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』の主題歌として音源化が待ち望まれていた「In Halo」などが収録される。2年間待ち続けたファンの渇望を満たし、この夏を最高に彩る充実のラインナップとなっている。

注目のフィジカル商品は、前作「Hot Mess」で好評を博した仕様を引き継ぎ、さらにアップグレードした全3形態で展開される。「Limited Edition Ver.」はフォトブックが80ページへとボリュームアップし、新たに集合トレカとポストカードが追加された。「Poster Ver.」は、広げるとメンバー別のポスターが出現する仕様。メンバーのソロ４種に加えグループバージョンが加わり、全5種からランダムでの仕様となっている。これらに「KISS N TELL Ver.」を加えた全3種のCDのビジュアルでは、これまでにない幻想的でミステリアスな世界観を表現しており、進化を遂げたaespaの新たな魅力を堪能できる見逃せない一作だ。

今作では特典も多く用意されており、ワーナーミュージック・ストア限定で発売となる「Poster Ver.」のコンプリートセット「Warner Music Store Edition」には購入者対象で「aespaユニットトレーディングカード」を5枚プレゼント。

また、6月30日（火）までの期間に対象店舗にて『KISS N TELL』（Limited Edition Ver.／Poster Ver.／KISS N TELL Ver.）3形態同時セットを予約すると「トレーディングカード4枚セット」をプレゼント。対象ストアはワーナーミュージック・ストア、タワーレコード、HMV、楽天ブックス、セブンネットショッピング、ec board aespa STOREの6店舗であり、各ストアごとにフォトカートの絵柄は異なる写真となっている。

aespaはグループとしての活動に加えて、メンバーそれぞれが個々でも活躍。KARINA（カリナ）はラグジュアリーゴルフブランド「MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）」のブランドアンバサダー、NINGNING（ニンニン）は「GUCCI（グッチ）」のグローバル・ブランドアンバサダー、GISELLE（ジゼル）はスキンケアブランド「SENKA（センカ）」のグローバルアンバサダー、WINTER（ウィンター）はPOLO RALPH LAUREN（ポロ ラルフ ローレン）の韓国アンバサダーを務めるなど、ファッションやビューティー分野でも存在感を放っている。

【商品詳細】

aespaThe 1st Japan Mini Album『KISS N TELL』2026年7月24日（金）Release

【収録曲】※収録内容4形態共通・「KISS N TELL」・「ATTITUDE」 (テレビアニメ『キルアオ』 オープニングテーマ)・「In Halo」 (ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』主題歌)他 全6曲

Pre-add, Pre-savehttps://aespa.lnk.to/KISSNTELLDPu

『KISS N TELL』特設サイトhttps://sp.wmg.jp/aespa_KISS_N_TELL/

aespa『KISS N TELL』