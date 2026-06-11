日本時間12日、「FIFAワールドカップ 2026」が開幕する。YouTube公式ブログでは、サッカーW杯をYouTubeで楽しむ方法が紹介されている。

ハイライト映像と過去アーカイブの提供

放映権を保持するチャンネルを通じて、ハイライトや振り返り動画、日々のゴール集などの試合映像が配信される。「FIFAワールドカップ 2026」と検索することで、見逃した場面や名シーンを視聴できる。

また、FIFA公式YouTubeチャンネルでは、リアルタイムの試合がない時間帯に過去大会のアーカイブ映像が公開される。歴史的な試合や選手のハイライトをチェックできるほか、クリエイターによる映像のリミックス機能も提供される。

クリエイターによる現地レポート

YouTubeとFIFAの連携により、クリエイターが大会へ招待される。日本からは「東海オンエア」のりょうが参加するほか、Haley Kalil、Celine Dept、Ara y Fer、Jeenie Weenie、Jesserなど、総チャンネル登録者数3億5000万人を超えるクリエイター陣が現地へ潜入。開催都市やピッチサイドの様子などがレポートされる。

YouTubeショート向け公式エフェクト

ショート動画制作用に、4つの「FIFAワールドカップ 2026」公式エフェクトが追加される。FIFA公式YouTubeチャンネルやショートカメラのエフェクトピッカーから利用可能。チームを応援するフェイスペイントや、Star Shooterゲーム、公式のFIFAフォトブース、試合に向けた20秒間のカウントダウンチャレンジが用意される。