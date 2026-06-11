インターネットイニシアティブ（IIJ）は、FCNT製のAndroidスマートフォン「arrows We3」を6月25日10時に発売する。価格は4万2000円～。他社からの乗り換え（MNP転入）で特別価格1万9800円～で購入できる。

arrows We3

「arrows We3」は、約6.1インチのディスプレイや5000mAhのバッテリー、背面に約5030万画素のメインカメラを備えたAndroidスマートフォン。チップセットは「MediaTek Dimensity 6300」を搭載するほか、IP66/IP68/IP69相当の防水防塵性能、おサイフケータイ（FeliCa）、最大2TBまでのmicroSDXCカードに対応する。

同社では、メモリー4GB＋ストレージ64GBと8GB＋128GBモデルをラインアップする。

価格は、4GB＋64GBが4万2000円（分割時は1761円/月×24回）、8GB＋128GBが5万6800円（2377円/月×24回）。

スマホ大特価セール

11月4日までの期間中、ギガプラン（音声SIM/音声eSIM）をMNP転入で契約し、「arrows We3」を同時に購入すると、1契約者あたり1台まで、特別価格で購入できる。

キャンペーン価格は、4GB＋64GBが1万9800円（826円/月×24回）、8GB＋128GBが3万9800円（1659円/月×24回）。