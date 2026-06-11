「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店セキドは、Insta360 GO Ultra用の撮影アクセサリー「PGYTECH GO Ultra FunCam ケースキット」を発売した。価格は2万2000円。

「GO Ultra FunCam ケースキット」は、インスタントカメラ風のケースとフォトプリンターを組み合わせた、Insta360 GO Ultra用の撮影アクセサリー。モジュラー設計により、ケース単体で撮影できるほか、フォトプリンターと組み合わせて、撮影したその場で写真を印刷できる。

ケースは、装着したまま撮影ができるよう、レンズやマイク等の各種センサーを妨げない設計となっている。また、フロントミラーを搭載しているため、自撮りでも構図が確認できる。

フォトプリンターは、1670万色の色域と300dpiの解像度で印刷できる。印刷される写真には、防塵性と耐退色性を備える自動ラミネート加工が施され、クリアな仕上がりが保たれる。

印刷には、Insta360 GO Ultraからのダイレクト印刷と、Insta360アプリを使用した印刷を利用できる。ダイレクト印刷の場合、アクションポッドのタッチスクリーンから操作でき、印刷前にプレビューも確認できる。

ケースの大きさは84×83×63mm、重さは120g。フォトプリンターの大きさは125×84×36.7mm、重さは318g。フォトプリンターはUSB Type-Cで充電できる。印刷方式は昇華型。

価格は、ケースとフォトプリンター、10枚の専用フォトペーパーがセットとなった「ケースキット」が2万2000円。「ケース」単体が4840円。10枚入り2セットの「専用フォトペーパー」が1760円となっている。販路はAmazonと楽天市場となっている。